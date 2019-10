Ein Abend für die Hammond-Orgel

Hellwege – Es wird ein Abend ganz im Zeichen einer besonderen Orgel. Am Samstag, 23. November, dreht sich im Hellweger Heimat- und Kulturhaus alles um die Hammond-Orgel. Von 20 Uhr an tritt dann Uncle Hammonds Soul Jazz Movement auf.

Außerdem an diesem Abend mit dabei: der Organist Lutz Krajenski. Hinter Uncle Hammond steckt eigentlich Gert Lueken, den man in der Gegend eher als Leiter der Kreismusikschule in Rotenburg kennt. Der schart für sein Soul Jazz Movement Musiker aus Oldenburg und Bremen um sich, die versuchen, den Soul Jazz der 1960er-Jahre zum Klingen zu bringen. Im Mittelpunkt steht hierbei der legendäre Sound der Hammond-Orgel, heißt es in der Selbstbeschreibung der Band.

Der warme, schmatzende Klang des Instrumentes, das aber auch brutales Kreischen von sich geben kann, sei ihr unverwechselbares Markenzeichen. Zum Repertoire des „Movements“ gehören neben Lonnie Smith auch Titel von George Benson, Houston Person und anderen Künstlern des Genres.

Ebenfalls der Hammond-Orgel sozusagen verfallen ist Lutz Krajenski, der den Abend eröffnen wird. In jüngerer Zeit schreibt Lutz immer mehr für größere Ensembles und hat darüber hinaus seine Liebe zum Crossover zwischen Klassik und Jazz entdeckt. Das von ihm produzierte Album „Karneval der Tiere“ der Hamburger Formation Salut Salon erhielt den Klassik-Echo 2016.

Karten für das Konzert im Hellweger Heimat- und Kulturhaus gibt es für je zehn Euro an der Abendkasse und im Onlineshop der Kulturinitiative Sottrum unter www.kulturinitiative-sottrum.de. Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.