Polizei findet toten Lkw-Fahrer auf Rastplatz an A 1 bei Bockel

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Polizei machte am Donnerstagnachmittag einen traurigen Fund auf der A1 bei Bockel im Landkreis Rotenburg. Sie fanden einen Lkw-Fahrer tot auf.

Bockel – Ein Mann meldete sich am Donnerstag bei der Autobahnpolizei. Er könne seinen Fahrer nicht erreichen, sagte der Mann. Der Sattelzug würde aber auf Autobahnparkplatz Glindbusch bei Bockel (Landkreis Rotenburg) an der A1 stehen. Die Beamten machten sich auf den Weg, um die Situation zu überprüfen.

Tatsächlich fanden sie den Lkw vor. Als sie die Fahrerkabine öffneten, machten sie jedoch eine traurige Entdeckung. Für den Kraftfahrer kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen. Die Polizei geht bislang nicht von einem Fremdverschulden aus.

A1 bei Bockel: Polizei findet Lkw-Fahrer tot auf – weitere Einsatzmeldungen aus der Region

Nach dem Tod einer Frau in einer Bremer Disko steht nun die Todesursache fest. Die 35-Jährige wurde während einer Feier leblos auf der Toilette ausgefunden. Zudem wird in Bremen ein 19-Jähriger vermisst. Der junge Mann wurde zuletzt am Hauptbahnhof gesehen und ist auf medizinische Hilfe angewiesen.