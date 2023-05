Kreative aus der Region bereiten sich auf „Kulturlandkultur“ vor

Von: Matthias Daus, Wieland Bonath

Shana Thies (l.) und Gudrun Kriete sind mit ihren Arbeiten Teilnehmerinnen der „Kulturlandkultur“-Veranstaltung. © bn

Die nächste Auflage „Kulturlandkultur“ steht an. Mit dabei sind insgesamt 99 Künstler aus der Region.

Bötersen/Hemsbünde – Kunst und Kultur auf dem flachen Land? Ja, das gibt es, und zwar in Fülle und ungeahnter Qualität, begleitet von sprühender Fantasie und aufregenden Ideen. Zur 18. Runde lädt das Initiativkomitee „Kulturlandkultur“ Kunst- und Kulturfreunde und die, die es werden wollen, am Sonnabend, 3. Juni, und am Sonntag, 4. Juni, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr ein.

99 Künstler präsentieren in 20 Gemeinden der Landkreise Rotenburg, Osterholz und Verden Kunsthungrigen ein ungewöhnliches Menü: Offene Ateliers und Werkstätten, Konzerte und Lesungen. Mehr über das Kulturfestival gibt‘s im Internet unter www.kulturlandkultur.de.

Dabei sind Eversen, Badenstedt, Bötersen, Büllstedt, Grasberg, Bockel, Kirchtimke, Nartum, Otterstedt, Ottersberg, Rockstedt, Scheeßel, Sittensen, Stapel-Horstedt, Tarmstedt, Vierden, Vorwerk, Wense, Wilstedt und Zeven.

In einem handlichen Wegbegleiter mit Übersichtskarte, der dabei hilft, für den 3. und 4. Juni die Route nach den jeweiligen Bedürfnissen zu gestalten, heißt es: Kunstschaffende in den Bereichen Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Keramik, Papier-, Schmuck- und Modedesign, Glas-, Schmiede- und Textilkunde laden in Gärten und Werkstätten ein, zeigen ihre Werke, lassen sich über die Schulter schauen und kommen gerne mit den Besuchern ins Gespräch. Mit musikalischen und kulinarischen Angeboten wird der Besuch für alle Sinne zu einem nachhaltigen Erlebnis. Auch in diesem Jahr wird sich das Thölkes Hus in Höperhöfen an „Kulturlandkultur“ zwischen Wieste, Wümme und Oste anschließen. Dort werden der lokale Künstler Klaus Klencke (Porträts und Landschaften) sowie der Maler Sadar Tall ihre Werke ausstellen. Tall stammt aus Dakar im Senegal und hat sich der farbenfrohen Malerei mit Bezug seiner Heimat verschrieben. Die Öffnungszeiten werden an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr sein.

Sadar Tall (l.) und Klaus Klencke stellen in Höperhöfen aus. © -

Auch Künstlerin Shana Thies (82) aus Hemsbünde ist mit dabei. Sie ist aktuell in den letzten Vorbereitungen mit ihrer Bekannten, der 74-jährigen Gudrun Kriete aus Grasberg. Thies widmet sich in ihren Arbeiten den Themenkreisen Kartonagen und Malerei, die sie im Veranstaltungsort Findorffhof, Grasberg, Am Schiffgraben 7 präsentiert. Thies: „Gemäß dem traditionellen Buchbinder-Handwerk fertige ich meine Kartonagen: Ausmessen, schneiden, schleifen, mit Buchbindeleim aufbauen und mit edlen Papieren beziehen.“

„Auch sonst“, so die Künstlerin, „arbeite ich viel mit Farbe. Ich male nordische Landschaften, auch experimentell, und immer wieder Hühner und Singvögel in Aquarell, Acryl und Öl.“

Ebenfalls in den Räumen des Findorffhofs in Grasberg hat Gudrun Kriete ihren Stand zum Thema Papier: Papierschmuck (federleicht, farbig, individuell). Buchbinde und Papierarbeiten (Leporellos, Hefte, Bücher), handgeschöpfte Papiere aus Baumwoll- und anderen Fasern zum Schreiben, Bedrucken, Malen oder Gestalten von Collagen.

Neben den beiden Künstlerinnen Kriete und Thies sind im Findorffhof in Grasberg vertreten: Tania Block (Malerei und Skulpturen), Angelika von Bonin (Porzellanmalerei), Hedda Mannes (Textilien, Mode und Accessoires), Jürgen Miesner (Fotografie), Yvonne Otto (Keramik und Porzellan), Joshua Prange (Objekte Holz & Metall) und ein ukrainischer Künstler, der jetzt in Osterholz-Scharmbeck lebt, mit Reliefs und Malerei.

Thies und Kriete haben sich vor etwa 20 Jahren im Verdener Rathaus kennengelernt. Kriete als Besucherin und Thies als Ausstellerin mit traditionellen Mustern. Es ergab sich, dass wir gleiche Interessen hatten, nämlich das alte Buchbinder-Handwerk mit seiner viele Jahrhunderte alten Tradition. „Seither arbeiten wir immer wieder zusammen und geben uns gegenseitig Anregungen“, so die Hemsbünderin.

Ziel der 99 Künstlerinnen und Künstler, die am 3. und 4. Juni an der Ausstellung „KulturLandKultur“ teilnehmen, ist zu zeigen, welche künstlerische Vielfalt es auf dem Land zu entdecken gibt. Ein besonderes Anliegen der beiden Frauen: Sie treten dem häufig zu begegnenden Missverständnis entgegen, wahre Kunst sei nur die mit Hochschulabschluss. Entscheidend, so die beiden, sei nur die Qualität.