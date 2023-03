18-Jähriger prügelt sich mit Polizei in Sottrum: Zwei Beamte verletzt

Von: Fabian Raddatz

Zwei verletzte Beamte: Das ist das Ergebnis eines Polizei-Einsatzes am späten Montagabend in Sottrum. Ein 18-Jähriger war ausgerastet.

Sottrum – Die Rotenburger Polizei musste sich am späten Montagabend, 20. März 2023, mit einem 18-Jährigen in Sottrum (Landkreis Rotenburg) buchstäblich „herumschlagen“. Die Beamten waren zuvor zu einem Haus an der Lindenstraße gerufen worden. Eine Zeugin hatte dort einen mutmaßlichen Hausfriedensbruch oder Diebstahl gemeldet.

Als die Polizei eintraf, stießen sie auf den 18-Jährigen, der zur Begrüßung eine Glasflasche auf die Beamten warf. Als sie den 18-Jährigen überwältigen wollten, trat und schlug er um sich, schreibt die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag. Dabei wurden eine 28-jährige Kommissarin und ein 24-jähriger Kommissar leicht verletzt.

18-Jähriger prügelt sich mit Polizei in Sottrum: Zwei Beamte verletzt – Strafanzeige

Auf den jungen Mann könnte nun großer Ärger warten: Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Hausfriedensbruchs eingeleitet.

