Ahauser Herbst: So voll war's noch nie

Christian Burmester zeigt seine Porträtfotos beim Ahauser Herbst. © Privat

So voll wie diesmal war es noch nie beim Ahauser Herbst. Vor allem am Sonntag lockte Kunsthandwerkermarkt mit Kulturprogramm besonders viele Gäste an.

Ahausen – Rappeldickevoll. Anders kann vor allem der Sonntag des Ahauser Herbstes nicht bezeichnet werden. So voll geparkt mit Autos und – erfreulicherweise – Fahrrädern waren die Parkflächen und Straßen beim Kunsthandwerkermarkt mit Kulturprogramm bisher noch nie.

Bestätigt wird der rekordverdächtige Besucherandrang von Bärbel Thiede und Claudia Grieger, die erneut zwei Tage unermüdlich am Infostand mitten im Dorf behilflich waren. „Alle sind entspannt. Die Stimmung ist ganz anders als im vergangenen Jahr. Da waren die Leute unsicher, ob eine Maske getragen werden muss und wie das mit dem Registrieren über den QR-Code geht.“

So schlenderten bereits am Samstag, vor allem aber dann am Sonntag Besuchermassen durchs Dorf. Zwölf Veranstaltungsorte hatte der Veranstalter, der Heimatverein Ahausen, in diesem Jahr zu bieten. Darunter zwei neue, „Hof Lange“ und „Hof Allermann“, beide schön zentral gelegen.

Der enorme Zulauf beim Ahauser Herbst sorgte am Sonntag bei einigen Gastroanbietern für vorzeitigen Ausverkauf. Doch gähnende Leere herrschte am zweiten Veranstaltungstag auch am Ausstellungsort Nummer Drei, der Zimmerei. Der Gastroanbieter Ray’s Box, der Mittelmeer-Küche auf dem Hof anbot, sorgte sich trotz des guten Besucherandranges am Samstag um seinen Umsatz und wollte auf dem Gelände des Heimatvereins einen Platz haben. Und bekam ihn! Der Nachbarstand, die Brauerei Verden-Bier, sah dann ebenfalls seine Felle davon schwimmen und wollte ebenfalls weg. So organisierte der Veranstalter flugs um, und alle Aussteller bei der Zimmerei waren am Sonntag dort verschwunden

Hier gibt's Verden-Bier für durstige Kehlen. © Privat

Der Heimatverein hatte einige neue Aussteller in das diesjährige Programm aufgenommen, was die Veranstaltung enorm aufwertete. Darunter eine Vielzahl wirklich hochwertiger Anbieter. Umfangreicher als in den Vorjahren war auch das Musikprogramm, das zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Ausstellungsorten stattfand, damit die Besucher nicht vor der Entscheidung standen, was sie sich nun anschauen und -hören sollten. Benjamin Faber als Solist mit seiner Ukulele war Sonntag der echte Knaller am Weinatelier. Nachmittags rockte er dann mit dem Ensemble „Wildes Blech“ in bewährter Manier die Veranstaltung.

Ein Abstecher zum „Hof Achtern Beek“, am Rande des Dorfes, ist mittlerweile Pflicht. Johannes Heine wirft gesellschaftspolitische Fragen auf, die auf Zetteln zu finden sind. Da das Dorfmotto in diesem Jahr unter dem Titel „halbe-halbe“ stand, fragte Heine, wer von den Reichen denn bitte „halbe-halbe“ macht – und hatte eine Liste mit den reichsten Menschen der Welt ausgelegt. Im Hintergrund eine Bügelsäge, die am Zettel sägte.

Im Stallbereich seines Resthofes stellte erneut Christoph Plünnecke aus Wilstedt Fotos aus. Sie bestachen durch wahnsinnige Intensität, spiegelten Vertrauen und Nähe wider.

Benjamin Faber sorgt für musikalische Klänge. Er ist der echte Knaller am Weinatelier. © Privat

Exklusive Fotos von Ahauser Bürgern gab es in der alten Sparkasse zu sehen. Für die großformatigen, farbintensiven Plakatdrucke ein eher unglücklich ausgewählter Ausstellungsort, weil die Bilder mehr Raum benötigt hätten. Der Heimatverein hatte den Bremer Christian Burmester gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, exklusiv eine Fotoreihe für den Ahauser Herbst zu fotografieren. Landschaftsaufnahmen aus der Umgebung zum Beispiel. Herausgekommen ist eine Porträtserie von zehn Ahausern an ihren Lieblingsplätzen. „Das hat richtig Spaß gemacht,“ sagt Burmester, dessen tägliche Arbeit eher die Fotografie von Möbeln ist. „Ich bin den Leuten in den gut zweistündigen Shootings wirklich nahegekommen. Dabei habe ich festgestellt, dass sie alle hier im Dorf ihren Platz gefunden haben und zusammengerückt sind. Hier gibt es keinen Dorfklüngel“. Burmester räumt selbst ein, dass den Fotos Begleittexte gut gestanden hätten.

Jede Menge Besucher strömen am Sonntag zum Ahauser Herbst. © Privat

Aufgefangen hat er diesen „Mangel“, indem er kurze Statements seiner Protagonisten mit Foto in einem Flyer abgedruckt hat. Das Projekt mit den Lieblingsplätzen würde er gerne fortführen. „Da gibt es noch viel zu entdecken“.