Wohnwagen auf A1 durch Beschuss beschädigt - zweiter Fall bekannt

Sittensen/Stuhr - Zwei Wohnwagen, die am Donnerstag, 16. August, auf der A1 zwischen Sittensen und dem Dreieck Stuhr unterwegs waren, sind offenbar durch gezielten Beschuss beschädigt worden. Ein Fall war der Polizei bereits seit Längerem bekannt, der zweite wurde den Beamten nun gemeldet.

Im aktuellen Fall war ein 64-jähriger Mann aus dem Landkreis Diepholz mit einem Gespann mit Wohnanhänger auf der Autobahn 1 in Richtung Dreieck Stuhr unterwegs, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wie der Fahrer im ersten Fall, stellte auch der 64-Jährige laut Angaben der Polizei Beschädigungen an der rechten Seite seines Gefährts fest.

Bei einer Suche konnte ein Projektil gefunden werden. Da der Mann die Beschädigung erst zu Hause feststellte, konnte die Zeit nicht näher eingegrenzt werden. Er startete um 12 Uhr in Schwerin und hatte sein Ziel um 17 Uhr erreicht.

Als Tatort kann bisher die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück genannt werden. In Frage kommt der Bereich zwischen Sittensen und dem Dreieck Stuhr.

Wer auf dem Teilstück auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird von den ermittelnden Beamten gebeten, sich unter der Rufnummer 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei in Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

