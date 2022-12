Wohnmobil kracht auf A1 in Auto: zwei Personen nach Unfall im Krankenhaus

Von: Johannes Nuß

Teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 bei Sittensen sind zwei Personen verletzt worden. © Feuerwehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 bei Sittensen sind zwei Personen verletzt worden. Ein Wohnmobil war mit einem Auto kollidiert.

Sittensen – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen hat es am Samstagnachmittag, 10. Dezember 2022, mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, waren ein Wohnmobil und ein Auto auf der Autobahn miteinander kollidiert. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 15:55 Uhr auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen.

Wohnmobil kracht auf A1 in Auto: zwei Personen nach Unfall im Krankenhaus

Erste Meldungen über eine eingeklemmte Person bestätigten sich zwar laut Polizeibericht nicht, zwei Personen mussten allerdings aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch musste die B-Säule des Autos entfernt werden. Bei dem Unfall gab es einen solch heftigen Aufprall, dass der Pkw sich so über einem Graben verkeilte, dass er durch die Feuerwehr während der Bergung der Verletzten gestützt werden musste.

Insgesamt waren vier Personen an dem Unfall beteiligt. Zwei wurden verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Neben der Feuerwehr Sittensen war die Feuerwehr Wohnste sowie der Rüstwagen der Feuerwehr Zeven im Einsatz. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ermittelt die Autobahnpolizei Sittensen. Aufgrund des Einsatzes kam es auf der Autobahn 1 zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Blaulichtmeldungen: Frau tot in Bremer Disco entdeckt – 36-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich Verletzt

Bei Messerstechereien am Wochenende in Bremen sind zwei Personen verletzt worden. Einen Täter konnte die Polizei bereits stellen. Weitere Hinweise gesucht. Bei einem Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn ist ein 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall gibt Rätsel auf, denn es gibt sonst keine Beteiligten.

Eine Frau ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Disko in Bremen gestorben. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Todesursache. Ein Mann hat in Bremen am Freitag auf einen Passanten mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Dabei wurde das Opfer am Bein verletzt.