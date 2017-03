Sattelzug kippt um 

Vierden - Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 130 zwischen Lengenbostel und Ramshausen ereignet.

Vermutlich aus Unachtsamkeit kam ein 43 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Euskirchen mit seiner Sattelzugkombination aus Richtung Lengenbostel kommend nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und kippte anschließend mit der rechten Fahrzeugseite in den neben der Straße verlaufenden Graben. Das berichtet die Polizei.

An der Sattelzugmaschine entstand erheblicher Sachschaden, am Sattelauflieger wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei Sittensen schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 150.000 Euro. Da der mit rund 25 Tonnen Kalkschlacke beladene Auflieger aufwändig geborgen werden musste, dauerte die Vollsperrung der Landesstraße von 18.30 Uhr bis 2 Uhr an.