Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A1 bei Sittensen in seinem Wagen eingeklemmt und verletzt worden. Er wurde von der Feuerwehr befreit.

Sittensen - Zu dem Unfall kam es am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr auf der A1 Richtung Bremen in Höhe Sittensen. Der VW Golf eines 25-jährigen Mannes krachte mehrmals in die Leitplanke, dabei wurde das Auto so stark zerstört, dass der Fahrer darin eingeklemmt worden ist. Die Polizei vermutet, dass der Mann am Steuer abgelenkt war.

Zuvor war der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem mittleren der drei Fahrspuren in Richtung Bremen unterwegs. Als der 25-Jährige plötzlich bemerkte, dass er auf den linken Fahrstreifen geraten und dort zu dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren war, erschrak er und lenkte reflexartig gegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Golf und krachte mehrmals in die Leitplanke.

Kräfte der Feuerwehr aus Sittensen und Klein Meckelsen befreiten den Mann mit hydraulischem Gerät. Nach rund 20 Minuten konnte der leicht verletzte Fahrer aus dem Auto geholt werden, er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden, teilt die Feuerwehr mit. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.