Stallpflicht bleibt – Beobachtung fällt

Sittensen - Noch keine Entwarnung, wohl aber etwas Entspannung: Der Landkreis hebt am Sonnabend das Vogelgrippe-Beobachtungsgebiet rund um Sittensen nach dem Fund einer toten Wildgans am 12. Dezember wieder auf. Seit dem Fund hat es in der Region keine weiteren Nachweise mehr gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben der Wildgans war auch ein am weltweit kursierenden H5N8-Erreger verendeter Seeadler im Ekelmoor bei Stemmen Anfang Dezember entdeckt worden. Da es rund um den Fundort dort aber keine Haltungen von Nutzgeflügel gibt und der Bereich für für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, hatte der Landkreis in diesem Fall auf einen Sperrbezirk verzichtet.

Die allgemeine Tierseuchensituation im Hinblick auf die Geflügelpest bleibt aber weiterhin sehr angespannt, heißt es aus dem Kreishaus. Täglich würden deutschlandweit verendete Vögel positiv getestet. Zahlreiche Ausbrüche in Nutzgeflügelhaltungen, insbesondere in den Landkreisen Oldenburg und Cloppenburg, seien die Folge.

Deswegen wird im Landkreis Rotenburg auch die Pflicht zur Aufstallung sämtlichen Geflügels aufrecht erhalten. Ein Ende dieser Maßnahme sei derzeit nicht in Sicht. Ebenso wichtig sei die Einhaltung der besonderen Schutzmaßregeln in kleinen Geflügelhaltungen, um eine Erregerverschleppung mit dem Schuhwerk oder der Kleidung in den Bestand zu verhindern.

Der H5N8-Virus gilt als hochansteckend. Deshalb setzen die Fachleute alles daran, Nutzgeflügel besonders zu schützen. Die aktuelle Vogelgrippe hat sich nach Experteneinschätzung inzwischen zur Pandemie unter Wildvögeln ausgeweitet. Unklar sind die Gründe für die immense Verbreitung des Erregers, der allerdings als ungefährlich für Menschen gilt.

Detailinformationen zur Vogelgrippe stellt das Veterinäramt auf der Internetseite des Landkreises unter dem Stichwort Geflügelpest zur Verfügung.

mk

www.lk-row.de