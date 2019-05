Nach Reifenplatzer: Lkw schleudert quer über A1 - Vollsperrung dauert drei Stunden

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagabend auf der Autobahn 1 (A1). Der vordere Reifen eines Lastwagens platzte, weswegen der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die folgende Vollsperrung dauerte drei Stunden.

Sittensen/Heidenau - Viel Geduld mussten Autofahrer am Sonntagabend auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg aufbringen. An einem Lkw platzte gegen 19.30 Uhr der linke Vorderreifen.

Der Sattelzug schleuderte vom rechten der drei Fahrstreifen bis auf die linke Fahrspur. Dort kollidierte er mit dem Ford C-Max eines 41-jährigen Autofahrers aus Delmenhorst. Bei der Kollision ist sein Wagen dann von dem Lkw in die Mittelschutzplanke gedrückt worden.

41-jähriger Fordfahrer verletzt

Leicht verletzt konnte der Mann später von Ersthelfern aus dem Wrack seines Fahrzeugs befreit werden. Der Fahrer eines hinter dem Ford fahrenden VW Golf konnte gerade noch reagieren. Er kollidierte nur leicht mit dem schleudernden Sattelzug und blieb unverletzt.

+ Bei dem Unfall ist der Fahrer eines Fords verletzt worden. Der Lkw hatte das Auto zwischen sich und der Leitplanke eingedrückt. © Polizei

Auch der Tank des Lkws ist durch den geplatzten Reifen beschädigt worden. Der darin enthaltene Diesel verteilte sich auf allen drei Fahrspuren der A1. Den im Tank verbleibenden Diesel pumpten Einsatzkräfte der Feuerwehr ab und versiegelten das Leck im Tank anschließend. Zur Bergung des verunglückten Lkw und zur Farbahnreinigung musste eine Spezialfirma hinzugezogen werden.

30.000 Euro Gesamtschaden

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist die A1 für etwa drei Stunden voll gesperrt worden. Das führte zu einem Rückstau von über acht Kilometer Länge. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 30.000 Euro.