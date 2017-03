Unfallflucht auf dem Schulweg

Sittesen - Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen in der Straße Am Sportplatz an der Skaterbahn ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Polizeistation Sittensen den bislang noch unbekannten Unfallverursacher oder mögliche Zeugen des Vorfalls.

Der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Autos mit ROW-Kennzeichen habe gegen 7.30 Uhr die Zufahrt zur Schule aus Richtung Skaterbahn befahren. Dabei sei eine 13 Jahre alte Radfahrerin, die auf dem Radweg an der Straße Am Sportplatz unterwegs war, von dem Wagen angefahren worden. Das berichtet die Polizei.

Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen an seinem Bein zu. Der oder die Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um die junge Radlerin zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04282/594140.

