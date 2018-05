Radfahrer schwebt nach Kollision mit Lkw in Lebensgefahr

Lengenbostel - Lebensgefährlich verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei der Kollision mit einem Lkw am Mittwochvormittag in Lengenbostel.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 40-jährige Mann den Radweg an der L130 verlassen und wollte den Einmündungsbereich an der Straße vor einem Lkw, der nach rechts auf die Landesstraße abbog, passieren. Der 59-jährige Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Beim seinem Sturz zog sich der 40-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert und schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa-avis