Scheune in Sittensen steht in Vollbrand

Ursache noch unklar

+ © Feuerwehr Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Friedhof verhindern. © Feuerwehr

Sittensen - Eine Scheune stand am Sonntagabend in Sittensen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Friedhof verhindern.