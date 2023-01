Bei Unfallaufnahme: Polizei vollstreckt Haftbefehl

Von: Johannes Nuß

Beamte der Autobahnpolizei in Sittensen vollstreckten am Donnerstagmorgen während einer Unfallaufnahme einen Haftbefehl. © dpa/Symbolbild

Nach einem Verkehrsunfall in Niedersachsen meldet sich eine Frau bei der Polizei und will ihre Beteiligung anzeigen. Dabei fällt auf: Es liegt ein Haftbefehl vor.

Sittensen – Bei einer Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Rotenburg (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen ist Polizisten am Donnerstagmorgen, 5. Januar 2023, eine per Haftbefehl gesuchte 61-jährige Frau ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Haftbefehl bemerkt worden, nachdem die Frau sich auf der Autobahnpolizeidienststelle Sittensen gemeldet hatte, um ihre Unfallbeteiligung anzuzeigen.

Nach Unfall: Polizei vollstreckt Haftbefehl – Ermittlungen wegen Unfallflucht

Als ihre Daten bei der Personalienfeststellung den Polizeicomputer durchliefen, wurde der Unfall plötzlich zur Nebensache. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung und Betruges gegen die 61-Jährige ausgeschrieben. Demnach musste sie 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Nur eine sofortige Zahlung von 2907 Euro würde sie von dieser Haftstrafe befreien.

Sofort schickte die Frau ihren Lebenspartner mit dessen Kreditkarten los, um die Summe aufzubringen. Nach dem Besuch bei mehreren Banken hatte er das Geld zusammen und konnte die 61-Jährige auslösen. Bezüglich des Verkehrsunfalles stehen allerdings noch weitere Ermittlungen aus, die möglicherweise ein weiteres Verfahren wegen Unfallflucht nach sich ziehen.