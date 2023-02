Mercedes kracht gegen Baum: Hund rausgeschleudert – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Von: Fabian Raddatz

Bei einem Unfall im Landkreis Rotenburg wurde ein 37-Jähriger lebensgefährlich verletzt und ein Hund aus dem Auto geschleudert. Das Tier ist flüchtig.

Sittensen – Regennasse Fahrbahn und wohl überhöhte Geschwindigkeit: Ein 37-Jähriger kam am Dienstagnachmittag, 30. Januar 2023, mit seinem Mercedes von der Straße ab. Er kollidierte seitlich mit mehreren Straßenbäumen und blieb in einem Graben auf der L 142 zwischen Tostedt und Sittensen liegen.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall zerfetzt. © JOTO

Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock rausgerissen wurde und vom Mercedes nur noch ein Wrack übrig blieb. Der Mann zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, kam in ein Rotenburger Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Laut einem Reporter vor Ort zeigte der Tacho im Wrack noch 135 km/h an. Erlaubt waren 70.

Bei dem Unfall wurde nach Angaben der Polizei auch ein kleiner, heller Hund aus dem Auto geschleudert. Das Tier sei möglicherweise verletzt, so die Polizei. Als man versucht habe, den kleinen Hund einzufangen, sei er in die Feldmark geflüchtet. Hinweise zu seinem Verbleib nimmt die Polizeistation in Sittensen unter der Rufnummer 04282/59414-0 auf.