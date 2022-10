Landkreis Rotenburg: Betrunkener Autofahrer überfährt Motorradfahrerin

Von: Johannes Nuß

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Sittensen im Landkreis Rotenburg wurde am Mittwoch eine 38-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. (Symbolbild) © dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Sittensen wurde am Mittwoch eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Ein betrunkener Autofahrer hatte sie übersehen.

Sittensen – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Sittensen (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen wurde am frühen Mittwochabend, 26. Oktober 2022, eine 38-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag, 27. Oktobr 2022 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung Industriestraße/Lundenstraße.

Unfall im Landkreis Rotenburg: Motorradfahrerin erleidet schwere Verletzungen

Die 38-jährige Motorradfahrerin aus Zeven war gerade dabei von der Industriestraße auf die Lindenstraße abzubiegen, als der der herannahende Autofahrer sie übersah. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die Motorradfahrerin schwere Verletzungen davontrug.

Notarzt und Rettungswagen übernahmen vor Ort die Versorgung der Frau. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem Passat-Fahrer eine deutliche Alkoholfahne wahrnehmen. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest verlief mit 2,35 Promille positiv. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben, zudem wurde ihm sein Führerschein abgenommen.

