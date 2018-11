Diebe stehlen vier komplette Lastwagen von Autohof

Sittensen - Vom A1-Autohof bei Sittensen sind am Wochenende vier Lastwagen samt Anhänger und Ladung gestohlen worden.

Die Autobahnpolizei Sittensen wurde am Sonntagabend über den Diebstahl der vier Lastkraftzüge informiert. Die vier Lkw-Gespanne mit polnischen Kennzeichen, alle vom Typ DAF, standen nach Angaben der Geschädigten mit ihrer Ladung im Verlauf des Wochenendes auf dem Gelände des Autohofs an der Hansestraße.

Als die vier Kraftfahrer am Sonntagabend ihren Dienst gemeinsam antreten wollten, waren alle Gespanne verschwunden. Wie die Täter sie in ihren Besitz gebracht habe, war der Polizei am Montagvormittag noch unklar.

Eine Fahndung nach den Lkw brachte bis zu diesem Zeitpunkt keinen Erfolg. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro aus.

kom

Rubriklistenbild: © dpa