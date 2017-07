Auto prallt frontal gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

An dem Unfallwagen entstand Totalschaden.

Sittensen - Bei der Kollision mit einem Baum ist am Montagvormittag eine Autofahrerin bei Hamersen schwer verletzt worden.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrerin eines Mitsubishi auf der Landesstraße 130 mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte nach Angaben der Polizei frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Sie wurde mit schweren Verletzungen in das Diakonieklinikum in Rotenburg eingeliefert.

Gegen 8 Uhr war die 61-Jährige von Sittensen aus in Richtung Hamersen unterwegs, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Kurz vor der Ortschaft Hamersen geriet sie auf den rechten Grünstreifen und prallte anschließend gegen den Baum. An dem Wagen entstand Totalschaden.

kom