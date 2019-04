Per Haftbefehl gesucht: Fahrer und Beifahrer bei Verkehrskontrolle festgenommen

Weil der Fahrer am Handy telefonierte, kontrollierten ihn Polizeibeamte. Daraufhin stellten sie fest, dass sowohl Fahrer als auch Beifahrer per Haftbefehl gesucht wurden.

Sittensen - Am Samstag gegen 20.20 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen Mercedes-Sprinter aus Bremen. Anlass der Verkehrskontrolle war, dass der Fahrzeugführer während der Fahrt auf der A1 in Richtung Bremen mit seinem Handy telefonierte.

Die spätere Kontrolle des Fahrers und seines Beifahrers ergab, dass gegen den 28-jährigen bulgarischen Fahrer und gegen seinen 32-jährigen Beifahrer, ebenfalls ein Bulgare, jeweils ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Sittensen gebracht.

Der 28-Jährige konnte allerdings durch eine sofortige Zahlung von 515 Euro eine Haft abwenden. Das Geld dafür brachte sein Vater noch am Abend zur Polizei. Der 32-Jährige hingegen, konnte sich nicht "freikaufen". Er wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Bremervörde transportiert. Dort erwarten in 85 Tage Haft wegen Trunkenheit im Verkehr.

