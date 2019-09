Gebäudebrand in Wohnste: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Polizei ermittelt zur Brandursache

+ © Feuerwehr Das Nebengebäude stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. © Feuerwehr

In Wohnste in der Gemeinde Sittensen ist es am Sonntag zu einem Brand eines Nebengebäudes gekommen. Nachbarn versuchten zunächst den Brand mit Gartenschläuchen zu löschen.