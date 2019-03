Wohn- und Geschäftshaus in Sittensen bei Feuer zerstört

Bei einem Feuer in Sittensen ist ein Haus komplett zerstört worden.

Bei einem Brand in Sittensen ist am Samstag ein unter anderem als Restaurant genutztes Haus schwer beschädigt und zerstört worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Sittensen ist am Samstagnachmittag ein Wohn- und Geschäftshaus von einem Feuer komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Über 100 Einsatzkräfte waren bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Um kurz nach 16 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Informationen soll der Brand in einer Küche ausgebrochen sein. Das Erdgeschoss des Gebäudes teilen sich eine Eisdiele und ein Chinesisches Restaurant. Im Obergeschoss sind Wohnungen.

+ Das Obergeschoss ging völlig in Flammen auf. © Christian Butt

Die Feuerwehr konnte aufgrund der großen Qualmwolke „auf Sicht“ anfahren und ließ sofort das Alarmstichwort erhöhen. Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Insgesamt rückten acht Ortsfeuerwehren aus.

Ortszentrum weiträumig abgesperrt

Während die Polizei das Ortszentrum weiträumig absperrte, versuchten die Feuerwehrleute das Feuer in den Griff zu bekommen. Wertvolle Hilfe waren dabei zwei Drehleitern. Von diesen konnten die Feuerwehrleute die Dachpfannen zertrümmern und die Flammen im Gebälk des Hauses ablöschen.

Das Obergeschoss ist komplett ausgebrannt. Das Untergeschoss ist durch Flammen, Qualm und Löschwasser komplett zerstört worden.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

cb