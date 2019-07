Flammen nach Unfall auf der A1: Explosionsgefahr bei Sittensen

Nach einem Auffahrunfall auf der A1 herrschte am Montagmorgen Explosionsgefahr. Ein Gastank und zwei Gasflaschen lagen in unmittelbarer Nähe zu einem Feuer auf einem der beteiligten Fahrzeuge.

Sittensen - Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Schleswig-Holstein bei zähfließendem Verkehr mit seinem VW Bora in Richtung Hamburg auf einen vorausfahrenden Handwerker-Pritschenwagen auf. Nach dem Aufprall kam der VW direkt an der Mittelschutzplanke zum Stehen, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Ersthelfer zogen den verletzten Mann auf der Beifahrerseite aus dem Auto. Nach einer kurzen Rauchentwicklung ging der Wagen, in dem sich ein Gastank befand, in Flammen auf. Auf der Ladefläche des dadurch in Brand geratenen Fiat Ducato eines Betriebes aus dem Raum Zeven hatten die Handwerker ebenfalls zwei Gasflaschen geladen.

Sperrung der A1 dauert mehrere Stunden

Die Feuerwehr aus Hollenstedt rückte mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an, löschte den Brand und entschärfte die Gefahrenstelle. Seit den frühen Morgenstunden musste die A1 in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden. Der verletzte Fahrer kam in ein nahes Krankenhaus. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei am Montagmittag noch keine Angaben machen.

+ Die Fahrzeug wurden bei dem Feuer zerstört. © Polizei

kom