Brandeinsatz in Sittensen: 80 Wehrleute löschen die Flammen in einer Produktionshalle

Feuer an Karfreitag

+ © Kreisfeuerwehr LK ROW In einer Produktionshalle in Westerböhmen brach ein Feuer aus. © Kreisfeuerwehr LK ROW

Zu einem Feuer ist es am Karfreitag in Sittensen (Landkreis Rotenburg) gekommen. Dabei stand eine Produktionshalle in Flammen. Die Feuerwehr rückte an.