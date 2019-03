Der Bohrer rückt wieder ab

Es ist die aufwendigste und teuerste Sanierungsmaßnahme, die es je im Landkreis gab, und die Schäden sind noch einmal größer als bislang angenommen. In Sittensen sind mittlerweile die Bohrungen und Bodenarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen chemischen Reinigung abgeschlossen. Nun geht es ums Grundwasser – weitere unangenehme Überraschungen nicht ausgeschlossen.

VON JAKOB BRANDT UND MICHAEL KRÜGER

Sittensen – Die Bohrungen auf dem Gelände der abgerissenen chemischen Reinigung in Sittensen sind beendet. Anfang der Woche hat der eingesetzte Großlochbohrer ein letztes Mal schadstoffbelasteten Boden an die Erdoberfläche gefördert. Das mächtige Gerät wird wieder auseinandergebaut und abtransportiert. Eigentlich hätten die Arbeiten schon beendet sein sollen. Doch kurz vor dem Abschluss der Geländesanierung wurde ein weiterer, sogenannter Hotspot entdeckt. Die mit krebserregenden Chlorkohlenwasserstoffen extrem hoch belastete Zone befand sich in sieben bis zehn Metern Tiefe unter dem ehemaligen Betriebsgebäude.

Es wird vermutet, dass ein undichter Chemikalientank dafür verantwortlich ist. 53 zusätzliche Bohrungen waren notwendig, um den Bereich zu sanieren. Allerdings fehlten zunächst die Mittel. Das Land Niedersachsen aber reagierte prompt und bewilligte den Antrag des Landkreises auf finanzielle Zuwendung innerhalb von zwei Tagen. Rund 100 000 Euro hat das gekostet, die Hälfte übernimmt Hannover, berichtet der Leiter des Amts für Wasserwirtschaft und Straßenbau im Kreishaus, Gert Engelhardt. „Eigentlich waren wir davon ausgegangen, dass der Bereich schon saniert wurde.“ Allerdings habe sich die Bodenbelastung erneut unter das Betriebsgelände ausgedehnt.

Dank der schnellen Bewilligung konnte Firma Eggers Umwelttechnik ohne zeitliche Unterbrechung weiterarbeiten. Zuvor hatte sie den geleasten Großlochbohrer wegen eines Motorschadens einmal auswechseln müssen. Auch das ging relativ problemlos vonstatten. Und einmal musste ein Bohrkopf ausgetauscht werden, weil dieser sich an einem Findling die Zähne ausgebissen hatte. „Ansonsten hatte die Maschine mit Findlingen keine Probleme“, sagt Jörg Seidel vom Amt für Wasserwirtschaft. „Sie hat so einige große Steine aus der Erde geholt.“

Jetzt aber wird der gewaltige Bohrer für den nächtlichen Abtransport fertiggemacht. Ebenso werden die Baucontainer wieder abgeholt und die Versorgungsleitungen zurückgebaut. Die Wasseraufbereitungsanlage ist schon weg. Zum Schluss kommt noch eine neue Schicht Boden auf das sanierte Areal. Seidel zufolge wird die Firma gut zwei Wochen für die Räumung der Baustelle brauchen. Anschließend nimmt der Landkreis – vermutlich in der zwölften Kalenderwoche – die Sanierungsarbeiten mit Gemeindevertretern und Anliegern ab. Dabei geht es unter anderem darum, mögliche Schäden aufzunehmen.

Komplett abgeschlossen ist die Sanierung des ehemals mit Chlorkohlenwasserstoffen hoch belasteten Areals damit aber noch lange nicht. Vorgesehen ist noch eine hydraulische Grundwassersanierung. „Die werden wir sicherlich machen müssen“, meint Jörg Seidel. Dafür müsse noch ein Konzept auf Grundlage der jetzt auszuwertenden Bohrergebnisse erstellt werden. Viel Zeit soll das nicht in Anspruch nehmen. Seidel rechnet damit, dass es nach Abnahme der Sanierungsarbeiten zügig damit losgehen kann. Allerdings lasse sich über Art, Umfang und Dauer der Grundwassersanierung derzeit noch nichts sagen. Nur eines steht fest: Mittel dafür sind vorhanden.

Mit der Sanierung des Geländes wurde Anfang Dezember vergangenen Jahres begonnen. Die Maßnahme war notwendig geworden, weil die krebserregenden Chlorkohlenwasserstoffe, die in hoher Konzentration tief unter der ehemaligen chemischen Reinigung schlummerten, nicht an Ort und Stelle blieben, sondern langsam auf Wanderschaft gingen. Der Landkreis musste handeln. Die Firma A+V Geoconsult aus Ibbenbüren fand heraus, wo sich die Schadstoffe angereichert hatten. Aufgrund der Bodenuntersuchung wurde schließlich ein Bohrplan erstellt.

Zunächst wurde der belastete Oberboden im Zentrum der Fläche mit einem Schaufelbagger bis zu einer Tiefe von rund zweieinhalb Metern ausgehoben. Anschließend rückte der Großlochbohrer an. Anfang des Jahres nahm er seine Arbeit auf. Bohrloch für Bohrloch holte er den belasteten Boden aus der bis zu 14 Meter tiefen Erde, Bagger und Radlager verfüllten und verdichteten die Bohrlöcher gleich wieder mit frischem Sand. An der Erdoberfläche wurde der verunreinigte Boden zügig in gasdichte Container mit Deckel verfrachtet und nach Hamburg zu einem spezialisierten Entsorgungsfachbetrieb gebracht. Je nach Belastungsgrad wurde der Boden dann gereinigt, deponiert oder verbrannt. Während der Arbeiten wurde die Umluft aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes kontinuierlich untersucht. „Es lässt sich bereits jetzt feststellen, dass die Ausführung der Arbeiten in den Wintermonaten aufgrund eines geringeren Ausgasungspotenzials bei niedrigen Temperaturen den Arbeits- und Umgebungsschutz positiv begünstigt hat“, sagt Gert Engelhardt.

Die Gesamtkosten der Sanierung werden auf mehr als zwei Millionen Euro geschätzt. Unter der ehemaligen chemischen Reinigung schlummern krebserregende Chlorkohlenwasserstoffe in hoher Konzentration. Über Jahrzehnte sind sie dorthin gelangt. Seit Anfang der 1990er Jahre weiß man, dass Boden und Grundwasser unter dem Betriebsgelände belastet sind. Dem Grundstückseigentümer wurde vor 20 Jahren aufgegeben, das Areal fachgerecht sanieren zu lassen. Weil er aber der Verfügung nicht nachkam, sprang der Kreis ein. Erste Sanierungsmaßnahmen um die Jahrtausendwende brachten keinen Erfolg. zz