Auf Streife am Strand

Von: Ann-Christin Beims

Teilen

Gemeinsam mit ihrer französischen Kollegin geht Yasmine Krämer (l.) an der Küste auf Streife. © Privat

Yasmine Krämer geht ganz normal auf Streife als Mitarbeiterin der Polizeiinspektion Rotenburg. Das tut sie für das Projekt „Europäischen Kommissariate“ aber auch im Ausland – wie jetzt auf der französischen Île de Ré. Für die zweisprachige junge Frau eine willkomme Abwechslung.

Sittensen – Die Île de Ré ist eine Insel an der französischen Westküste bei La Rochelle. Sie ist 30 Kilometer lang und bis zu fünf Kilometer breit. Jedes Jahr im Sommer strömen dort nicht nur viele Einheimische hin, um Urlaub zu machen, sondern auch viele Deutsche. Die Polizei vor Ort wird in dieser Zeit ordentlich aufgestockt – zum einen mit mobilen Kräften aus Frankreich selbst, zum anderem aber auch mit Kräften aus Deutschland. Auch Polizeikommissarin Yasmine Krämer hat zuletzt drei Wochen auf der Insel verbracht und die Kollegen dort im Dienst unterstützt.

Krämer ist zweisprachig erzogen worden und hat die doppelte Staatsbürgerschaft. „Ich bin die ersten Jahre in Frankreich aufgewachsen“, erzählt sie. Die Île de Ré ist ihr gut bekannt – sie war schon oft dort, ein Teil ihrer Familie lebt dort. „Als ich die Ausschreibung gesehen habe, habe ich mich gleich beworben“, so die 26-Jährige, die sonst im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Zeven arbeitet und vorübergehend in Sittensen ist.

Hilfe an Touristen-Hotspots

Jedes Jahr gibt es Ausschreibungen im Rahmen der „Europäischen Kommissariate“. Polizisten können sich bewerben und so ihren Dienst im Ausland versehen. Die Idee dahinter ist, dass zweisprachige Kollegen die Kräfte vor Ort unterstützen – sie sind auf Streife in den Orten, am Strand, den Promenaden und Touristen-Hotspots unterwegs, führen Verkehrskontrollen durch und übersetzen für ausländische beziehungsweise nicht-französischsprachige Touristen, wenn diese zum Beispiel Anzeigen aufgeben wollen. Die internationale Zusammenarbeit soll so weiter gefördert und die Kommunikation untereinander vereinfacht werden.

Die Inselpolizei würde alleine gar nicht hinterherkommen.

Meist würden sie im Dienst mit harmloseren Begebenheiten konfrontiert. „Einer Frau wurde beispielsweise eine Kamera geklaut mit Bildern von ihren Kindern. Sie war dankbar, dass sie nicht auf gebrochenem Englisch oder mit Händen und Füßen erklären musste, was passiert ist“, erinnert sich Krämer an eine Begegnung. Die deutschen Polizisten sind dabei die Vermittler, sie haben keinen Zugriff auf das französische System. Sie übersetzen und schildern den Kollegen, was passiert ist.

Die wiederum seien froh über die Unterstützung. „Die Inselpolizei würde alleine gar nicht hinterherkommen“, weiß Krämer. Denn die Einwohnerzahl der Insel steigt im Sommer um das drei- bis vierfache. Die Polizei vor Ort wird daher um etwa das Dreifache verstärkt, schätzt Krämer. In Frankreich gibt es dafür spezielle mobile Einheiten, die überall eingesetzt werden können – auch in den französischen Überseegebieten. Dafür gibt es dann einen Jahresplan, weiß Krämer – denn die Kräfte sind bis zu 265 Tage im Jahr unterwegs. Daher besteht die Truppe auch überwiegend aus jungen Polizisten.

Gute Sprachkenntnisse verpflichtend

Die Sprache fließend zu sprechen, ist eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme an einem solchen Kommissariat. Muttersprache ist hilfreich, aber mit „B2 ist man auch schon auf einem guten Niveau“, sagt Krämer. „Man lernt vor Ort auch noch viel dazu“, denkt sie an Fachbegriffe, die man sich über die Zeit dann aneignet. „Es ist alles ,learning by doing‘“.

Krämer hat 2019 das erste Mal im Ausland ihren Dienst versehen, dann kam Corona. Jetzt ist sie erneut vor Ort gewesen, wurde mit allen ausländischen Kräften gemeinsam in einem Haus untergebracht. Es entstehen dabei Kontakte, die oft über den Einsatz hinaus bestehen bleiben. Manche kommen danach auch mal zu Besuch. „Vielleicht wären sie sonst nie auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu reisen.“

Yasmine Krämer überwacht den Strand. © Privat

Ist sie in Frankreich, trägt sie gut erkennbar ihre deutsche Uniform – und wird darauf oft angesprochen, sowohl von Franzosen als auch Deutschen. Es ist eine besondere Erfahrung, meint sie: „Man hat sonst keine Berührungspunkte miteinander.“ Es sei eine Abwechslung vom Alltag, so die junge Polizistin. Die Arbeit sei grundsätzlich sehr ähnlich, dennoch lerne man viel voneinander.

Mitunter sind die Lerneffekte so groß, dass man merkt, was man hier anders machen könnte, wo es auch andere Wege gibt. „Das geht den Franzosen andersrum genauso.“ Da Polizisten immer darauf angewiesen sind, sich aufeinander verlassen zu können und viel Zeit des Tages miteinander verbringen, fühle man sich auch gleich angekommen. „Es ist beeindruckend, dass es zwischenmenschlich klappt, egal welche Nationalität man hat.“

Einsatz auch in Mali

Natürlich fehle sie dann als Kraft hier vor Ort, aber ihre Kollegen würden das überwiegend positiv aufnehmen, fragen neugierig nach, wenn Krämer wiederkommt. Denn sie war bisher nicht nur in Frankreich unterwegs. Auch in Mali ist die bilingual Aufgewachsene im Einsatz. Zwischen der niedersächsischen Polizei und der „École Nationale de Police Mali (ENP)“ gibt es eine Kooperationsvereinbarung für eine Trainierqualifizierung. Malische Ausbilder werden trainiert, unter anderem in den Bereichen Kriminaltechnik, Menschenrechte und Pädagogik. Ob sie das Gelernte auch anwenden können, überprüfen Krämer und ihre Kollegen dann.

Für sich selber nehme sie aus solchen Einsätzen auch immer etwas mit. Zum einen auf der persönlichen Ebene, aber auch, dass „wir hier in Deutschland ein unfassbar gutes Studium genießen“. Das sei in Frankreich anders. Die Ausbildung ist kürzer, dadurch dürfen die Polizisten dann anfangs noch nicht alles machen. „Wir sind hier sehr gut aufgestellt.“