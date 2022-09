34-Jähriger soll Feuer in Flüchtlingsunterkunft im Kreis Rotenburg gelegt haben

Unter Verdacht

Ein 34-Jähriger im Kreis Rotenburg steht unter dem Verdacht, ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Sittensen gelegt zu haben.

Im Landkreis Rotenburg steht ein 34-jähriger Mann unter Verdacht, Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Sittensen gelegt zu haben. Verletzt wurde aber niemand.

Sittensen – Wegen eines Brandes in einer Flüchtlingsunterkunft in Sittensen (Landkreis Rotenburg) steht ein 34-Jähriger unter Verdacht. Er soll das Feuer, das am Samstagabend, 17. September 2022, gegen 23:00 Uhr entdeckt wurde, gelegt haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Landkreis Rotenburg: 34-Jähriger soll Feuer in Flüchtlingsunterkunft gelegt haben

Wie die Polizei tags darauf mitteilte, waren zehn im Obergeschoss der Einrichtung lebende Sudanesen auf den Rauch im Erdgeschoss aufmerksam geworden. Sie konnten ein an einem Wäscheständer hängendes brennendes T-Shirt mit Wasser löschen. Der 34 Jahre alte Mann befand sich im Eingangsbereich der Flüchtlingsunterkunft, nach einem kurzen Streitgespräch sei der für die Bewohner unbekannte Mann mit einem Fahrzeug davongefahren.

Wenig später konnte er jedoch von der Polizei geschnappt werden. Nun haben die Brandexperten und der Staatsschutz der Rotenburger Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es müsse überprüft werden, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte.

