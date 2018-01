13-Jähriger plant offenbar Auto-Spritztour: Polizei sucht Schlüssel-Eigentümer

Sittensen - Die Polizei ist in den Besitz eines Autoschlüssels gelangt, mit dem ein 13-Jähriger offenbar eine nächtliche Spritztour plante. Die Beamten suchen nun den Eigentümer des Schlüssels.

Ein 13-jähriger Junge aus der Samtgemeinde Sittensen, der im Fokus der Ermittlungen steht, hatte den Schlüssel an einen gleichaltrigen Freund weitergegeben.

Offenbar war mit dem Schlüssel eine nächtliche Spritztour geplant, vermutet die Polizei in einer Pressemitteilung. Daraus werde jetzt nichts mehr. Die Beamten suchen nach dem Eigentümer des Schlüssels. Am Schlüsselring befindet sich eine kleine metallene Plakette mit der Nummer E6145. Hinweise an die Polizei Sittensen unter Telefon 04282/594140.