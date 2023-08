Serie Fachkräftemangel: Tischlerinnen sind keine Seltenheit mehr

Von: Henrik Pröhl

Nein, es ist kein Getränkeautomat: Fiona Schimann an der CNC-Maschine. © Pröhl

Die 23-jährige Fiona Schimann ist Auszubildende im Tischlereibetrieb der Rotenburger Werke. „Ich fühle mich wie zuhause, es macht einfach Spaß“, lächelt die junge Frau.

Rotenburg – Kennen Sie den? „Sägewerkbesitzer bestellt fünf Bier. Pointe: Die erhobene Hand hat nur drei Finger.“ Ein Klischee des Tischlerberufs? „Wir achten hier sehr auf Sicherheit am Arbeitsplatz“, sagt Andreas Renken, Leiter der Tischlerei auf dem Kalandshof in Rotenburg. „Hier wurde in den letzten Jahren viel investiert, technisch sind wir auf dem neuesten Stand“, erklärt der 54-Jährige. „Damit konnten wir auch die Sicherheit erhöhen. Trotzdem muss hier sehr aufmerksam und konzentriert gearbeitet werden.“

Der gelernte Tischler für Schiffseinrichtungen hat nicht nur gut reden, er kann es auch beweisen. Er selbst und alle 14 Mitarbeiter seines Teams haben tatsächlich noch alle zehn Finger an beiden Händen. Auch Fiona Schimann könnte fünf Bier mit einer Hand bestellen. Die 23-Jährige ist Auszubildende im Tischlereibetrieb der Rotenburger Werke. „Ich fühle mich wie zuhause, es macht einfach Spaß“, lächelt die junge Frau.

Die junge Auszubildende im dritten Lehrjahr strahlt Fröhlichkeit aus

„Es ist längst nicht mehr ungewöhnlich, dass Frauen in der Branche arbeiten“, weiß Renken. „Bei uns sind es zurzeit drei, und sie bereichern unser Team.“ Schimann: „Ich finde, es gibt bei uns gar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.“ Ihr Chef korrigiert: „Einen sehe ich schon. Mit Frauen im Betrieb ist das Miteinander einfach besser und freundlicher. Und mit Fiona sowieso.“ Renken übertreibt nicht, die junge Auszubildende im dritten Lehrjahr hat eine fröhliche Ausstrahlung. „Nach meinem Freiwilligen Sozialen Jahr bei den Werken war ich so begeistert, da bin ich einfach gleich hiergeblieben.“ Anfangs wusste die gebürtige Bremerin noch gar nicht, wohin die Reise beruflich gehen sollte. „In der Fachoberschule Gestaltung war mir aber klar, dass ich etwas gestalten und anfertigen will. Mein Vater hat immer viel mit Holz gewerkelt, da hab ich als Kind gern zugesehen.“ Jetzt ist die junge Frau offenbar angekommen und fühlt sich einfach wohl.

„Sie wird nicht geschont“, sagt ihr Chef, „sie hat immer gute Laune und besitzt wirklich soziale Kompetenz.“ Immer gute Laune? Es muss doch Dinge geben, die keinen Spaß machen. „Vielleicht Fußbodenleisten oder Werkstatt sauber machen, aber das gehört eben dazu, und es machen alle hier“, ist Schimann überzeugt. Und sie schiebt gleich nach, als hätte man Werbung für die Tischlerei eingefordert: „Es ist voll cool hier. Ich finde auch Arbeiten gut, die immer wiederkehren. Du beherrschst sie eines Tages und führst sie allein durch. Du bekommst immer mehr Verantwortung.“ Was macht ihr am meisten Freude? „Die CNC ist toll!“

„Als ich das Gerät zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Getränkeautomat.“

„CNC ist die Abkürzung für Computerized Numerical Control“, schiebt Renken ein. „Frei übersetzt ist das eine programmierbare, rechnergesteuerte Werkzeugmaschine. Die Steuerung der Anlage wird direkt von einem Computersystem vorgenommen.“ Fiona Schimann lacht: „Als ich das Gerät zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Getränkeautomat.“ Dass die faszinierende Maschine keine Drinks spendiert, weiß die Auszubildende inzwischen und handhabt die Technik souverän. „Ich möchte mir zuhause mal eine eigene Küche bauen, also von der Planung am PC bis zur handwerklichen Umsetzung. Sowas reizt mich, der Umgang mit allen Mitteln vom PC bis zum Hobel.“

Renken, der seit 2018 den Tischlereibetrieb der Werke leitet, hat gerade eine Stellenausschreibung zur Hand. „Man lernt bei uns den Umgang mit modernem Werkzeug und qualifiziert sich zum Bau- und Möbel-Tischler, der auch bei Innenausbau, Reparatur und CNC-Technik zum Einsatz kommt“, ist dort zu lesen. Für Fiona Schimann genau das Richtige. Sie erfüllt alle Herausforderungen, die so eine Stellenanzeige an Mitarbeitende stellt: „Handwerkliches Geschick für vielseitige und interessante Aufgaben, räumliches Vorstellungsvermögen, zeichnerische Fähigkeiten und Formgefühl, Interesse und technisches Verständnis für moderne, computergesteuerte Maschinen, Freude am Umgang mit dem Werkstoff Holz, körperliche Fitness.“

Die Auszubildende setzt sogar noch einen drauf: „Ich finde auch die Reparatur alter Möbel interessant. Das schont Ressourcen.“ Und sie sagt glaubhaft: „Holz ist einfach ein schöner Werkstoff. Ich kann mir vorstellen, dass ich als Gesellinnen-Stück einen Multifunktionstisch baue, also einen Couch-Tisch mit Schubladen, an dem man Pizza essen aber auch mit dem Laptop arbeiten kann.“

Werke haben Mühe, immer wieder gute Azubis zu finden

Was wird Schimann aus Verden-Walle nach ihrer Ausbildung im Tischlereibetrieb machen? „Ich würde gern noch eine Zeit lang hierbleiben und dann später in den arbeitspädagogischen Bereich der Werke wechseln.“ Renken kann es nur recht sein. „Es ist schön, dass sie bei uns ist.“

Renken zum Fachkräftemangel: „Er ist definitiv in der Handwerkerbranche zu spüren. Auch wir haben Mühe, immer wieder gute Azubis zu bekommen. Mit Fiona haben wir einfach großes Glück gehabt.“ Wer die zielstrebige junge Frau erlebt, ist sicher, dass sie auch in vielen Jahren noch fünf Bier mit einer Hand bestellen wird.