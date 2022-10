Seniorenbeirat: Sündermann sucht Kandidaten

Von: Guido Menker

Helmut Sündermann, Vorsitzender des Seniorenbeirates, sucht weitere Kandidaten. © Menker

Die Wahl des Seniorenbeirates in Visselhövede soll am 19. November stattfinden. Der amtierende Vorsitzende wünscht sich Kandidaten aus allen Visselhöveder Ortschaften und wirbt daher für die Mitarbeit.

Visselhövede – Er bezeichnet sich selbst als Optimist. Und nicht zuletzt deshalb hofft Helmut Sündermann nach wie vor darauf, endlich das Ziel zu erreichen. Geht es nämlich nach ihm, würde künftig aus jedem der 15 Visselhöveder Ortsteile ein Vertreter im Seniorenbeirat der Stadt mit am Tisch sitzen. „Das hat bislang noch nicht geklappt“, sagt er. Die nächste Wahlversammlung steigt am 19. November von 15 Uhr an im Haus der Bildung (HdB). Jeder Interessent ab 60 Jahren darf dabei sein – und eben auch mitmachen.

Die Arbeit im Seniorenbeirat ist dem 73-Jährigen aus Rosebruch ans Herz gewachsen. „Helfen tut gut“, sagt er. Und Hilfe sei an vielen Stellen erforderlich. Aber nicht nur das: „Der Kreis der Senioren wird immer größer und damit die Belange der älteren Menschen immer mehr“, so Sündermann. Diese Belange seien auf kommunaler Ebene zu berücksichtigen. „Lange Zeit wurden sie aber vergessen, nicht nur in Visselhövede.“ Sündermann ist Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates sowie Mitglied im Landesvorstand. Er weiß also ganz genau, wovon er redet.

2009 als Seniorenbeauftragter angefangen, hat der Rosebrucher nur drei Jahre später den Seniorenbeirat aus der Taufe gehoben – vor allem, um Themen und Bereiche, die die ältere Generation betreffen, mehr in den Fokus der Politik zu rücken. „Das klappt ganz gut, wir werden wirklich ernst genommen.“

Das soll bestenfalls so bleiben, aber dafür brauche es eben auch Menschen wie ihn, die sich dieser Sache annehmen. Zurzeit hat der Seniorenbeirat elf Mitglieder. Es dürfen also noch mehr werden. Dafür ist Überzeugungsarbeit nötig. Doch es ist nicht leicht, das erforderliche Interesse dafür zu wecken. „Die einen fühlen sich noch nicht alt, die anderen wollen sich erst einbringen, wenn sie in Rente sind. Viele Rentner indes möchten lieber die Zeit mit der Familie, mit den Enkeln oder mit Reisen verbringen.“ Sündermann kennt die gängigsten Argumente derer, die zu einer Mitarbeit nicht wirklich bereit sind.

Dabei ist der Aufwand überschaubar. Ein Mal im Monat trifft sich der Seniorenbeirat. Dort kommen alle aktuellen Themen und Probleme auf den Tisch. „Parteipolitik spielt dabei allerdings keine Rolle“, erklärt Sündermann, selbst Mitglied in der SPD und viele Jahre Mitglied nicht nur im Stadtrat, sondern auch im Kreistag. Und er erwähnt auch dies: „Na klar, es gibt auch eine Tasse Kaffee, aber der Seniorenbeirat ist keine Seniorenbelustigungsveranstaltung“.

Mit dieser Erfahrung wissen die Mitglieder des Seniorenbeirates in Visselhövede einen Mann an ihrer Spitze, der informiert ist darüber, wie Politik und die Arbeit im Rathaus funktionieren. Gut also, dass er selbst noch einmal kandidieren wird. Das verschafft auch neuen Mitgliedern jenes Stück Sicherheit, das sie sich wünschen.

Mit 73 Jahren könnte Helmut Sündermann – so, wie viele seiner Altersgenossen – einfach seinen Ruhestand genießen. Macht er. Aber nicht, indem er sich von morgens bis abends vor den Fernseher setzt, ein bisschen im Garten arbeitet oder ständig auf Reisen ist. Obwohl: Er war und ist immer noch im Bereich Personenbeförderung unterwegs. Shuttle-Dienste und Kurierfahrten gehören ebenfalls zu seinem Job, den er nach wie vor nicht an den Nagel gehängt hat. „Das macht mir Spaß, und so bin ich immer in Bewegung.“ Das halte den Kopf fit, ist er überzeugt.

Neben seinem Job habe er „an mindestens fünf Tagen in der Woche“ mit der Arbeit in den Seniorenbeiräten zu tun. „Eigentlich ein Full Time Job“, betont er. Ganz so viel sei von den Mitgliedern des Seniorenbeirates natürlich nicht zu erwarten. Doch vielen Menschen falle es schwer, selbst ein kleines Stück Verantwortung zu übernehmen. Ähnlich wie in vielen anderen Bereichen, sei es nach wie vor schwer, Ehrenamtliche zu finden. Doch Sündermann macht sich bis zum 19. November weiterhin auf die Suche.

Was konkret erwartet die künftigen Mitglieder? Nun, der Beirat vertritt die Interessen und Belange der älteren Mitbürger sowie von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit, bei Behörden, kommunalen Gremien und auch in der Politik. „Wir wirken mit bei Planungen von Einrichtungen, Maßnahmen und Programmen, nehmen Einfluss auf die Verwirklichung von gesellschaftspolitischen und kulturellen Aufgaben“, sagt Sündermann.

Der Seniorenbeirat selbst plane und organisiere Fachvorträge, Veranstaltungen und Ausstellungen. Und: „Bei Fragen und Problemen des täglichen Lebens erteilen wir Rat und Auskünfte.“ Letzteres passiere in erster Linie während der Sprechstunden – die gibt es zwei Mal im Monat. Kann Sündermann nicht direkt helfen, weiß er um die richtigen Ansprechpartner.

Das Spektrum der Aktivitäten ist also sehr groß. Für Helmut Sündermann sei es ein wichtiges Anliegen, sich für Mitmenschen einzusetzen. Der Dank dafür komme – allerdings eher selten. Wer sich davon nicht ins Bockshorn jagen lässt und vielleicht selbst aktiv dabei sein und damit auch als Ansprechpartner in seinem Heimatort zur Verfügung stehen möchte, kann sich entweder vorab an Helmut Sündermann wenden, oder einfach zur Wahlversammlung am 19. November ins Haus der Begegnung kommen.

Weitere Informationen dazu gibt es unter der E-Mail-Adresse seniorenbeirat@visselhövede.de.