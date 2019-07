Zukunft statt „Giftmüll“

Haaßeler Jugend stellt Forderungen an die Politik

+ Jugendliche in Haaßel sorgen sich um ihren Heimatort. Foto: Poppe

Haaßel - Von Ralf G. Poppe. Auch den Haaßeler Jugendlichen ist bewusst geworden, was es bedeuten könnte, würde im Naturschutzgebiet am Ortsrand eine privat betriebene Deponie für giftige Abfälle entstehen. Es bestünde dann die Möglichkeit, neben regionalen „Abfällen“ zudem „freigemessene“ Bauabfälle aus dem AKW Stade, dazu gegebenenfalls auch noch Abfälle aus dem Ausland dort zu lagern. Die Leiterin der Nabu-Umweltpyramide Bremervörde, Dr. Maren Meyer-Grünefeldt, konnte dem Wunsch der Teilnahme so kurzfristig nicht mehr entsprechen, weil sie terminlich gebunden war. Sie begrüßte es aber ausdrücklich, dass nun auch die Jugendlichen aktiv werden, um sich für ihren Lebensraum der Zukunft und für den Naturschutz einsetzen. Reinhard Lindenberg, Kreistagsabgeordneter (WFB), konnte die Einladung jedoch annehmen. Unterstützt von Walter Lemmermann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Nabu-Kreisverbandes Bremervörde-Zeven, informierte er die Jugendlichen über den Stand des Genehmigungsverfahrens und über die weiteren aktuellen Vorgänge.