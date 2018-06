12-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Selsingen - Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich "Im Sick"/Einfahrt zum Parkplatz der Grundschule in Selsingen ist am Mittwochmorgen ein 12-jähriger Radfahrer verletzt worden.

Dies berichtet die Polizei Rotenburg. Eine 43-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Selsingen habe gegen 7.30 Uhr mit ihrem BMW nach rechts in Richtung Sandbostel abbiegen wollen und dabei den Radler übersehen.

Der Junge sei auf dem Geh- und Radweg in Richtung Ortsmitte unterwegs gewesen. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto kam er zu Fall und zog sich dabei Schürfwunden an den Armen und Prellungen am Knie zu. Er musste im Rettungswagen in die OsteMed-Klinik Bremervörde gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

