Gebäude in Rhade steht in Vollbrand: 16-Jähriger legt Feuer

Keine Verletzten

Die Nachlöscharbeiten dauern am Freitagmorgen noch an.

Rhade - Ein Wirtschaftsgebäude in Rhade brannte in der Nacht zu Freitag in voller Ausdehnung. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Ein 16-Jähriger hat gestanden, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben.