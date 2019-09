Einbruch in Herbstmarktbude: Täter erbeuten Zwiebeln und Capri-Sonnen

Unbekannte randalieren in Selsingen

+ © Symbolbild: picture alliance / dpa Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in einen Imbisswagen auf dem Selsinger Herbstmarkt eingebrochen. © Symbolbild: picture alliance / dpa

30 Capri-Sonnen, ein halber Sack Zwiebeln und eine Suppenkelle - das ist die Beute, die Unbekannte in der Nacht zu Sonntag bei einem Einbruch in einen Imbisswagen auf dem Herbstmarkt in Selsingen gemacht haben.