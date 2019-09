Deponiepläne bleiben

Bremervörde/Haaßel – Als der letzte Redner ans Stehpult tritt, streikt das Mikrofon. Vielleicht hat auch die Technik im Bremervörder Kreishaus an diesem Donnerstagvormittag nach zwei Stunden Debatte um das Deponiegelände in Haaßel genug gehört. SPD-Fraktionschef Bernd Wölbern bleibt zwar tapfer und führt seinen Wortbeitrag zu Ende, doch die meisten der Kreistagsabgeordneten und der mehr als 100 Zuhörer im Saal wissen eh: Es ist in der Sache alles gesagt, und das von fast allen bereits mehrfach.

Der Kreistag lehnt den Rücktritt vom Verkauf der potenziellen Bauschuttdeponiefläche in Haaßel (Samtgemeinde Selsingen) aus dem Jahr 2010 mehrheitlich ab. Wenn schon nicht die Argumente der Kritiker vornehmlich aus der CDU und den Befürwortern um den Antragsteller Reinhard Lindenberg (WFB) überraschen, sondern altbekannt sind und seit Monaten über alle Kanäle kommuniziert wurden, dann ist es aber das Abstimmungsergebnis. Denn bis zuletzt ist sich im Kreishaus niemand so richtig sicher, wie sie ausgehen wird. Kerstin Klabunde und Elke Twesten von der CDU fehlen in der Sitzung, auch Klaus Manal (SPD) lässt sich entschuldigen, grüßt via Facebook aus Berlin: „Moin aus dem Bundestag“. Aus der Mehrheitsgruppe bleiben CDU und FDP gegen den Antrag, wobei Abweichler erwartet wurden. Die finden sich in der namentlichen Abstimmung in den örtlichen Abgeordneten Thea Tomforde und Marco Mohrmann. Zünglein an der Waage ist damit die AFR-Fraktion, erst mit der Rede deren Sprecher Karsten Hoffmann, der die unklare Rechtslage und die damit verbundenen unklaren Folgen eines Rücktritts vom Vertrag betont, wird deutlich: Es reicht für die Gegner. 27 zu 25 gegen den Rücktritt. „Die Stärke der Volkspartei CDU zeigt sich genau in solchen Momenten, wo sie wie heute auch mal mit unterschiedlichen Ansichten gut umgehen kann“, sagt nach der Entscheidung ein sichtlich erleichterter Marco Mohrmann, auch Kreisvorsitzender seiner Partei.

Damit ist die Bauschuttdeponie, um die politisch und juristisch seit über einem Jahrzehnt gerungen wird, aber noch nicht durch. Das betont der Antragsteller Lindenberg: „Es ist keine Entscheidung, die aussagt, dass die Deponie jetzt in Angriff genommen wird.“ Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg noch das fehlende wasserrechtliche Einvernehmen und eine unzureichende Standortalternativenprüfung bemängelt. Klagen der Gegner gegen die Pläne des potenziellen Betreibers Kriete aus Seedorf dürfen weiter erwartet werden. Während Lindenberg sichtlich getroffen die Entscheidung des Kreistags nur knapp kommentiert, gibt sich Walter Lemmermann als Sprecher der „Bürgerinitiative gegen die geplante Deponie in Haaßel“ kämpferisch. Immer wieder kopfschüttelnd verfolgt er die Debatte im Bremervörder Kreishaus und teilt am Nachmittag mit: „Heute hat der Kreistag gegen den Antrag der WFB abgestimmt. Dies ist aus Sicht der Bürgerinitiative außerordentlich bedauerlich, da eine Chance für einen Neuanfang der Planungen und eine Neuorientierung im Naturschutz versäumt wurde. Die Bürgerinitiative wird weiter gegen diesen Wahnsinn in einem Naturschutzgebiet kämpfen! Uns ist mehrfach ein rechtsstaatliches Verfahren versprochen worden. Wir sind gespannt, wie dieses im Zusammenhang mit der Alternativenprüfung und dem wasserrechtlichen Einvernehmen aussieht. Wird die Landkreisverwaltung beziehungsweise die Kreistagsmehrheit sich wehren, wenn das Umweltministerium auf Basis nicht ausreichender alter Daten entscheidet? Wird eine neue Alternativenprüfung vom Kreistag geprüft? Oder schiebt man jede Verantwortung weiter? Die Bürgerinitiative wird die Vorgänge kritisch begleiten. Die Niederlage bedeutet nicht die Genehmigung der Deponie, sie ist lediglich eine verpasste Chance.“

Dabei ging es am Donnerstag im Grundsatz gar nicht darum, wer für oder gegen eine Deponie für „mäßig belastete (nicht gefährliche) Abfälle“ ist oder nicht. Denn eigentlich sind mittlerweile fast alle gegen ein solches Vorhaben. Nur unterscheiden sich die Ansichten, welche Fehler im damaligen Standortsuchverfahren gemacht wurden, ob der einstimmige Kreistagsbeschluss zum Verkauf 2009 auf Basis ausreichender Informationen erfolgt ist und welche Folgen ein zwar im Kaufvertrag verankerter, rechtlich aber gutachterlich noch nicht abschließend bewerteter Rücktritt hätte. Und so ist auch die Kreistagsdebatte wieder von vielen emotionalen Äußerungen und manch scharfen Worten gegen die ein oder andere Seite geprägt. CDU-Politiker Klaus Rinck, selbst nie um eine politische Schelte verlegen, formuliert dann auch passend: „Gegner und Befürworter des Projektes stehen sich leider unversöhnlich gegenüber. Eine Auseinandersetzung auf der Basis von Fakten gerät zunehmend ins Hintertreffen.“

Kommentar von Michael Krüger

Die Haaßel-Entscheidung: Kein Grund zu schweigen

Marco Mohrmann hatte schlaflose Nächte. Verständlich. Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete musste als örtlicher Kreistagsabgeordneter in der Haaßel-Frage eine andere Position vertreten wie seine Partei. Das tat auch Thea Tomforde, und beide schwiegen in der Aussprache zum Thema. Dass es dennoch für eine Mehrheit gegen den Rücktritt vom Verkauf des Grundstücks an die Firma Kriete gereicht hat für die Mehrheitsgruppe, ist ausgerechnet der AFR zu verdanken.

+ Michael Krüger

Die AfD-Nachfolgefraktion hatte sich erst auf der Zielgeraden in dieser Richtung positioniert. Mohrmann dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Er kann nun vor Ort sein Gesicht bewahren, und auch innerhalb der CDU ist ein bleibender Schaden abgewendet. Dabei hätte er weder schweigen noch ein schlechtes Gewissen haben müssen: So diffus die Rechtslage selbst für Fachjuristen ist, so ist die Haaßel-Entscheidung mehr denn je eine persönliche. Weg vom Fraktionszwang, hin zur eigenen Beurteilung ist kein parlamentarischer Notstand, sondern eine demokratisches Tugend. Ob Mohrmann und Tomforde sich bereits bei der dreiköpfigen AFR-Fraktion bedankt haben, so geschmeidig aus der Sache herausgekommen zu sein, ist nicht überliefert.