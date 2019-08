Altes Bauernhaus in neuem Glanz

Ostereistedt - Von Wieland Bonath. Der Abrissantrag für „Eckes Hus” am Rande des 1 000-Einwohner-Dorfs Ostereistedt wenige Kilometer westlich von Zeven ist Mitte der 90er-Jahre nach dem Auszug der letzten Bewohner gestellt worden. In letzter Minute dann die Rettung durch die Interessengemeinschaft Bauernhaus (IGB) mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Dörfler, Arzt, Historiker und Fachmann für ländliche Baudenkmalpflege aus Hesedorf bei Gyhum. „Eckes Hus”, mit 460 Jahren das älteste Bauernhaus des Landkreises Rotenburg, blieb stehen und ist inzwischen als Baudenkmal geschützt. Ungezählte Hände vieler ehrenamtlicher Helfer, Begeisterung und der Wunsch, dem weitgehend verfallenen Bauernhaus neues Leben einzuhauchen, haben dafür gesorgt, dass in den vergangenen 25 Jahren ein Kleinod entstand.

„Eckes Hus” ist längst über die Grenzen des Kreises Rotenburg bekannt. Die Restaurierung – eine Herkulesarbeit, die viel Fantasie, Glück, Spenden- und Sponsorengelder sowie zahlreiche Wochenendstunden mühevoller Arbeit verlangte – geht jetzt in die Zielgerade: „Eckes Hus”, nicht nur das älteste, sondern mit den Maßen 22 mal 13 Meter eines der größten historischen Bauernhäuser im Landkreis, soll im kommenden Herbst und Winter seinen letzten Schliff bekommen.

Die Kosten belaufen sich auf 16 500 Euro. Dörfler und die 70 Mitglieder der Interessengemeinschaft Bauernhaus haben unter anderem Anträge auf Bezuschussung bei der Lottostiftung Bingo und bei der Dorferneuerung gestellt. Dabei sein wird auch Martha Brodersen mit ihrer inzwischen 16. Spende von 500 Dollar. Die ältere Dame aus dem US-Staat Arizona ist von der Arbeit der Interessengemeinschaft so begeistert, dass sie regelmäßig spendet und Ostereistedt mit seinem „Eckes Hus” vor einigen Jahren besucht hat. Wolfgang Dörfler, der immer wieder das große Maß an Unterstützung durch die ehrenamtliche Arbeit seiner IGB-Freunde lobt, ergänzt: „Architektin Brigitte Haase aus Rotenburg ist es zu verdanken, dass wir als Interessengemeinschaft in der Vergangenheit immer wieder durch Fördermittel bedacht wurden.”

Wenn jetzt zum Ende dieses Jahres und Anfang kommenden Jahres die letzten größeren Sanierungen von „Eckes Hus” anstehen, dann handelt es sich um den letzten Raum mit Kammerfach, den sogenannten Schüttboden über dem Kammerfachraum und als dritte Maßnahme die Gestaltung einer Knechtbutze auf die Diele. Ein langer, 25 Jahre währender Weg von „Eckes Hus” mit seinem einst eingestürzten Dach bis zu einem einzigartigen Bauernhaus am Ostereistedter Steinkampsweg.

Kürzlich haben die Arbeiter im Flett, dem Hauptwohnraum, wo in der Vergangenheit am offenen Feuer als Mittelpunkt des Familienlebens Mahlzeiten eingenommen und der Feierabend begangen wurde, den hölzerne Herdrähm mit seinen beiden Pferdeköpfen über der Feuerstelle befestigt. „Wir haben das große Glück”, so Wolfgang Dörfler, „von der Stiftung des Bauernhausmuseums, dem Haus ,Irmintraut‘ in Fischerhude, einen der sehr seltenen historischen Herdrähme als Dauerleihgabe erhalten zu haben.“

Ein Herdrähm hat die Aufgabe, den Kesselhaken beweglich aufzuhängen. Der Holzrähmsei zugleich ein sehr symbolträchtiger Gegenstand, weil er mit sehr kunstvoll geschnitzten Pferdeköpfen ausgestattet ist.

Um den schweren Holzrähm an seinem vorgesehenen Platz zu verankern, war viel Kraft, Geschick und Geduld notwendig. Tischler und IGB-Mitglied Hans-Hermann Bohling aus Rhade, Landwirt Justin Schröder aus Schohöfen, der die fehlenden Holzhalterungen zurechtgeschnitten hatte, Wolfgang Dörfler sowie drei junge Gäste der Jugendbauhütte Stade gelang schließlich die schwierige Arbeit. Die Bauhütte wurde vor zehn Jahren in Stade ins Leben gerufen, hat rund 25 Mitglieder, deren Hauptaktionsradius sich auf das Elbe-Weser-Dreieck und bis zur südlichen Metropolregion Hamburg und Lüneburg erstreckt.

Deutschlandweit gibt es zur Zeit 14 Jugendbauhütten, die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gesponsert wird. In der Einrichtung können junge Menschen ihr Freiwilliges Soziales Jahr ableisten.

Diese drei jungen Leute arbeiten im „Eckes Hus” in Ostereistedt: Hanna Dußmann , die einmal Logopädin werden will, Gereon Klas, der Metallbauer werden will und jetzt für sich interessante Werkstoffe entdeckt hat und schließlich die 21-jährige Schweizerin Marie Kienemund, die nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung als Holzbildhauerin das Abitur machen möchte. Ihr Freiwilliges Soziales Jahr endet im August. Zu ihren Einsatzorten gehörte unter anderem die Gedenkstätte Sandbostel, wo sie an den Restaurierungsarbeiten für die katholische Lagerkirche mitwirkten.

In Ostereistedt bekamen die drei Helfer Besuch und ein Dankeschön von Bürgermeisterin Ulrike Ringe. „Ich freue mich, dass die Restaurierung von ,Eckes Hus‘ , dem ältesten Bauernhaus des Landkreises, immer weiter vorangeht. Im Moment haben die jungen Menschen der Jugendbauhütte das bisher letzte Kammerfach fertiggestellt”, sagt die Kommunalpolitikerin.

An der Sanierung von „Eckes Hus” habe sich die Gemeinde, so die Bürgermeisterin, immer wieder finanziell beteiligt.