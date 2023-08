Selbstverteidigung für Frauen an Rotenburger Volkshochschule

Von: Tom Gath

20 Jahre war Tobias Remus bei einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei aktiv. Mittlerweile bildet er Polizisten im In- und Ausland aus – und ab Mitte September auch Rotenburger Frauen und Mädchen. © Gath

Polizeiausbilder Tobias Remus zeigt Frauen und Mädchen, wie sie Gewalttätern gegenüber treten können. In seinem Kurs an der Volkshochschule geht es aber nicht nur ums Kämpfen. Wie wichtig es sein kann, sich rechtzeitig Hilfe zu holen, weiß auch die Leiterin des Rotenburger Frauenhauses.

Rotenburg – Hände hochnehmen, geradeaus gucken und „gestikulieren wie die Italiener“ – das rät Polizeiausbilder Tobias Remus Frauen, sollten sie einmal in eine bedrohliche Situation geraten. Ab dem 13. September bringt er an zehn Abendterminen an der Rotenburger Volkshochschule Frauen und Mädchen bei, wie sie Gefahren erkennen und sich im Fall der Fälle effektiv zur Wehr setzen.

„Für viele Kursteilnehmerinnen ist es eine wahnsinnige Überwindung, mal richtig zuzuschlagen. Das trainieren wir ab“, sagt Remus, der den Kurs schon mehrfach in Walsrode und Soltau angeboten hat. Den Kampf gegen physisch oft überlegene Männer könnten Frauen zwar nur schwer für sich entscheiden, doch meist reiche es schon aus, drei bis fünf Sekunden Zeit für eine Flucht zu gewinnen. Außerdem ist sich Remus sicher: „Bei der kleinsten Gegenwehr ziehen fremde Täter oft weiter. Das ist wie beim Einbrecher, der ein offenes Fenster sieht.“

Laut rufen ist auch Selbstverteidigung

Die vom Brazilian Jiu-Jitsu oder dem chinesischen Wing Chun inspirierten Kampftechniken, die Remus gemeinsam mit einer weiblichen Assistentin den Frauen zeigt, sollen ohnehin eher zur Steigerung des Selbstbewusstseins beitragen, denn „nach zehn Kursterminen wird niemand zu einer Kampfmaschine.“ Und Remus betont: „Selbstverteidigung kann auch bedeuten, sich bemerkbar zu machen und Hilfe zu holen, aber dafür muss man Gefahrensituationen frühzeitig erkennen.“

Sie kam zum Kurs, weil sie sich nie wieder von Männern schlagen lassen wollte.

Deshalb wird in seinem Kurs nicht nur mit Fäusten und Alltagsgegenständen gekämpft, sondern auch viel gesprochen. Die Teilnehmerinnen sollen lernen, sich zu offenbaren, und können auch ihre bisherigen Erfahrungen mit Übergriffen schildern. Viele Frauen, die in Remus Seminare kommen, haben in ihrem Leben bereits Gewalt erlebt. Sein eindrücklichstes Beispiel: „Eine Teilnehmerin war 68 Jahre alt und hat lange in einer gewaltvollen Beziehung gelebt. Sie kam zum Kurs, weil sie sich nie wieder von Männern schlagen lassen wollte.“

Brutale Gewalt in Beziehungen

Laut dem Bundesministerium für Frauen wird jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt. Häufig finden diese Übergriffe hinter verschlossenen Türen innerhalb der eigenen Partnerschaft statt. Dass diese Gewalt grundsätzlich jede treffen kann, weiß auch Janina Riepshoff, die das Frauenhaus und die „Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt“ (Biss) vom Landkreis Rotenburg seit anderthalb Jahren leitet: „Das zieht sich durch alle Schichten. Wir haben Fälle mit jungen Erwachsenen bis hin zu Seniorinnen, deren Partner zum Beispiel aufgrund einer Demenz übergriffig werden.“ Die Zahl der Hilfe suchenden Frauen sei im Landkreis Rotenburg zwar recht stabil, doch die 34-jährige Riepshoff und ihre vier Kolleginnen haben es immer häufiger mit massiven körperlichen Übergriffen zu tun, die mitunter auch lebensbedrohlich werden können.

Die Zuneigung ist dann kein Interesse mehr, sondern Kontrolle.

Wie im öffentlichen Raum sei es auch bei häuslicher Gewalt entscheidend, gefährliche Situationen rechtzeitig zu erkennen. „Gerade in Partnerschaften gibt es immer ein ‚davor‘. Am Anfang gibt die Beziehung den Frauen etwas, zum Beispiel, wenn der Partner sie überall hin begleitet. Aber nach ein paar Monaten merken sie, dass sie gar keinen Freiraum mehr haben. Die Zuneigung ist dann kein Interesse mehr, sondern Kontrolle“, beschreibt Riepshoff ein Beispiel, wie sich Gewalt entwickeln kann. Die Biss bietet bereits in diesem Stadium Unterstützung an, um präventiv zu wirken. Auch Männer, die Opfer von Gewalt werden oder eine Vermittlung an eine Täterberatungsstelle wünschen, können sich an die Biss wenden.

Historische Ungleichheit und schwache Justiz

Den Grund, warum häusliche und sexualisierte Gewalt überwiegend von Männern ausgeht, sieht Riepshoff in historisch gewachsenen Geschlechterrollen: „Das hat nichts mit körperlichen Merkmalen zu tun. Wie Männer mit Frauen umgehen, das zieht sich durch die Jahrhunderte und das versuchen wir an bestimmten Stellen, aufzuweichen. Da sind wir auch schon wesentlich weiter als früher, aber um diese Ungleichheit abzuschaffen, braucht es noch viel Zeit und Präventionsarbeit, zum Beispiel an Schulen.“

Der Kursleiter Remus glaubt außerdem, dass die Justiz viel zu schwach sei und sich das rumspreche. „Der Abschreckungseffekt wird weniger“, sagt Remus, der 20 Jahre bei einer Spezialeinheit der Bundespolizei gearbeitet hat und unter anderem fünfmal in Afghanistan war, um dort Polizisten auszubilden. Auch er würde gerne präventiv mit Männern arbeiten, um die Verantwortung für den Schutz vor Übergriffen nicht allein den Frauen aufzubürden: „Viele Männer glauben, wenn eine Frau einen kurzen Rock anzieht, dann ist sie ein Selbstbedienungsladen.“ Mit Angeboten an einer Volkshochschule erreiche er die Gruppe der potenziellen Täter aber nicht.

Mit dem Kugelschreiber gegen den Täter

„Das Beste wäre, wenn wir meinen Kurs gar nicht bräuchten“, bedauert Remus. Da es aber noch ein langer Weg ist, bis die patriarchale Mentalität und die davon ausgehende Gewalt in der Gesellschaft überwunden ist, bietet der erfahrene Kampfsportler weiterhin sein Angebot für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren an den Volkshochschulen der Region an.

Vorerfahrung oder Fitness sind für eine Teilnahme nicht notwendig. Die wichtigsten Utensilien zur Verteidigung hätten die meisten Frauen laut Remus ohnehin ständig bei sich: „Handy, Kugelschreiber, Gürtel oder Handtasche: Das ist eigentlich alles, was man braucht.“ Und ein bisschen Selbstbewusstsein sowie den Mut, um Hilfe zu bitten – zum Beispiel bei anderen Menschen auf der Straße oder im Rotenburger Frauenhaus.

VHS-Kurs und Beratungsstellen Für den Kurs „Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen“ gibt es noch freie Plätze. Der Kurs setzt weder Vorkenntnisse noch besondere Sportlichkeit voraus. Er findet ab Mitte September an zehn Abenden jeweils in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr im Auditorium des Kantor-Helmke-Hauses statt und kostet 71,50 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung telefonisch unter 04261 / 914518 oder online unter www.vhs-row.de. Informationen zum Frauenhaus und zur Biss-Beratungsstelle stellt die Internetseite des Landkreises Rotenburg in verschiedenen Sprachen bereit. Das Frauenhaus ist zudem telefonisch unter 04261 / 9836061 oder über den Notruf der Polizei erreichbar. Im Frauenhaus erhält jede von psychischer, physischer, sexualisierter und/oder häuslicher Gewalt bedrohte Frau sowie ihre Kinder Schutz an einem geheimen Ort. Die Biss-Beratungsstelle unterstützt anonym und kostenlos Betroffene aller Geschlechter, für die der Weg ins Frauenhaus (noch) keine Option ist. Teilweise werden die Beraterinnen auch selbstständig nach Hinweisen der Polizei aktiv und gehen auf potenziell Betroffene zu.