Feuerwehr löscht Bäckereigebäude in Borchel

Von: Andreas Schultz

Die Feuerwehr löscht einen Gebäudebrand in Borchel. © Feuerwehr

Einsatz bei Nacht: Die Feuerwehr hat in den frühen Morgenstunden ein brennendes Gebäude in Borchel gelöscht.

Borchel - Ein Feuer im Betriebsgebäude einer Steinofenbäckerei am Borcheler Damm hat in der Nacht zum Donnerstag Kräfte von sechs Feuerwehren beschäftigt. Alarmiert wurden die Brandschützer um 3 Uhr. Die Feuerwehren aus Borchel, Rotenburg, Waffensen, Hetzwege, Hesedorf und Scheeßel sowie der Rotenburger Drehleiterwagen samt Besatzung machten sich auf den Weg zu dem Feuer in einer Bäckerei. Der Gebäudeteil „brannte beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung“, heißt es in der Pressemeldung der Brandschützer. Zudem hatten die Flammen bereits auf ein nebenstehendes Auto übergegriffen. Personen seien nicht in Gefahr gewesen, teilt Pressesprecher Alexander Schröder mit.

Mit zeitweise vier Trupps gingen die Brandschützer unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Schnell seien diese gelöscht gewesen. Die Nachlöscharbeiten kosteten viel Zeit, Grund dafür sei die Verkleidung des Gebäudes gewesen.

Bis in den frühen Vormittag dauerten die Nachlöscharbeiten an. Erste Kräfte konnten bereits gegen 5.30 Uhr entlassen werden. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen am Einsatz beteiligt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro. Wie es dazu gekommen sein könnte, sei noch unklar. Die Brandexperten der Rotenburg Polizei haben ihre Ermittlungen aufgenommen.