Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten im Landkreis Rotenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg wurden am Samstagmittag 5 Personen verletzt.

Im Landkreis Rotenburg sind am Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall fünf Personen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren ineinander gerast.

Gyhum – In der Ortschaft Bockel in Gyhum (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen sind am Samstagmittag, 3. September 2022, bei einem schweren Verkehrsunfall fünf Personen verletzt worden. Gegen 11:20 Uhr wurden die Feuerwehren Nartum, Horstedt, Elsdorf und Zeven sowie außerdem der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Zunächst hieß es, dass es sich um einen schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, wovon mindestens eine eingeklemmt sein soll, auf die Kreuzung K112/Alte Dorfstraße, in Bockel handelt.

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Zeven, Sascha Ortmann, der zuerst an der Unfallstelle eintraf, konnte aber schnell die Rückmeldung geben, dass keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt ist, es sich aber um fünf verletzte Personen handelt. So konnten schnell weitere Rettungswagen alarmiert werden.

Wie es im Unfallbericht heißt, war der Fahrer eines BWM auf der K112 mit seinem Fahrzeug mit einem Opel zusammengestoßen. Der Opel traf den BMW auf der Beifahrerseite und wurde selbst um 180 Grad herumgeschleudert.

Landkreis Rotenburg: Verletzte werden mit fünf Rettungswagen auf Krankenhäuser verteilt

Der BWM kam etwa 20 Meter weiter auf einem großen Feldstein zum Stehen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und entfernte den Opel im Nachgang von der Straße, um diese möglichst schnell wieder für den Verkehr freigeben zu können.

Die Insassen der beiden PKW wurden mit fünf Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Auch ein Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst waren vor Ort. Zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

