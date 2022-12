Schwerer Unfall auf der A1: Wohnmobil rast in Mercedes – kilometerlanger Stau

Von: Johannes Nuß

Teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 bei Sittensen sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. © Polizei Rotenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 bei Sittensen sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Elsdorf – Vier zum Teil schwerverletzte Personen sind das Ergebnis eines heftigen Unfalls, der sich am Samstag, 10. Dezember 2022, auf der Hansalinie A1 zwischen Sittensen und Elsdorf (beides Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war dabei ein Wohnmobil in einen auf dem Standstreifen stehenden Mercedes gerast.

Schwerer Unfall auf der A1: Wohnmobil rast in Mercedes – kilometerlanger Stau

Aufgrund eines technischen Defekts hatte der 49-jährige Fahrer des Mercedes gegen 15:15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Standstreifen der Autobahn halten müssen. Der nachfolgende 59-jährige Fahrer eines Wohnmobils kollidierte mit dem dort stehenden Pkw. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt, sei der Fahrer des Wohnmobils sehr wahrscheinlich kurzzeitig abgelenkt gewesen, weswegen sich der Unfall ereignete.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den rechten Seitenraum geschleudert. Der Fahrer des Wohnmobils und dessen 53-jährige Ehefrau zogen sich leichte Verletzungen zu. Auch der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen. Seine 73-jährige Beifahrerin musste von Einsatzkräften der Feuerwehren Sittensen, Wohnste und Zeven schwer verletzt aus dem Unfallwrack befreit werden.

Schwerer Unfall auf der A1: Wohnmobil rast in Mercedes – kilometerlanger Stau

Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf über 200.000Euro. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A1 zum Teil gesperrt werden. Dadurch kam es auf mehreren Kilometern zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die den Unfall am Samstag beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04282/59414-0 bei der Autobahnpolizei Sittensen zu melden.

Weitere Blaulichtmeldungen: Frau wird tot in Bremer Diskothek aufgefunden

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn ist ein 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall gibt Rätsel auf, denn es gibt sonst keine Beteiligten. Eine Frau ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Disko in Bremen gestorben. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Todesursache. Ein Mann hat in Bremen am Freitag auf einen Passanten mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Dabei wurde das Opfer am Bein verletzt.