Kleinkaliber-Saison endet: „Gut Schuss“ im Ahewald

Von: Ulla Heyne

Teilen

Pressewartin Heike Bade-Wegner hält im Bild fest, wie Schützenkönig Nils Hoffmann die Plakette mit seinem Namen an die Kommandeurs- und Königstafel annagelt. © Heyne, Ulla

Zum Abschluss der Kleinkaliber-Freiluftsaison, bittet das Rotenburger Schützenkorps zum Schießen auf die Ehrenscheibe. Dabei wird deutlich: Der Verein bewegt sich zwischen Tradition und Moderne.

Rotenburg – Abschießen in der Ahe – rund zwei Dutzend „Grünröcke“ stehen in der Gaststätte vor den beiden Schießständen zusammen. Dabei sind die Uniformen der Mitglieder des Rotenburger Schützenkorps von 1818 eigentlich grau – und seit Anbeginn des mit mehr als 200 Jahren wohl ältesten Vereins des Landkreises kaum verändert, wie Hans-Hinrich Bruns nicht ohne Stolz verkündet.

Seit 2005 ist er Kommandeur; herumkommandieren würde er die Mitglieder jedoch nicht, beteuert er. Eher gehe es darum, „die Mitglieder zusammenzuhalten und zu motivieren“. Derzeit sind das etwa 200, „der Altersdurchschnitt bildet die Alterspyramide“ ab, wie Nils Hoffmann erklärt. Er ist amtierender König und darf an diesem Tag nicht nur das Schießen auf die Ehrenscheibe eröffnen, sondern auch die Messing-Plakette mit seinem eingravierten Namen auf der Tafel mit rund 200 Königen und Kommandeuren in der Vereinsgeschichte anbringen.

Der vergoldete Hammer, den er verwendet: Die Anekdote über ein Bonmot seines Vaters, der die Tafel stiftete, macht die Runde. Wie viele hier, hat Hoffmann das Schützenwesen quasi mit der Muttermilch aufgesogen: „Da wächst man einfach so rein“, meint der 56-jährige Rotenburger. Das bestätigt Pressewartin Heike Bade-Wegner: Bei Schützenfesten sei sie schon als kleines Kind auf dem Schoß des Opas dabei gewesen. Bei der jüngsten Generation ist das ebenso: Auch Vize-Kinderkönig Milo Bremer ist von den Eltern zum Schießen mitgenommen worden – mit Ausnahmegenehmigung schon im Alter von zehn. Eigentlich ist zwölf die Grenze, außer mit dem Lasergewehr. Mit dem Herumballern wie in Videospielen habe das nichts zu tun, betont Hoffmann, „da braucht es Ruhe, Konzentration und Kontrolle des Herzschlags“.

Das gilt auch für den bevorstehenden ersten Schuss auf die Ehrenscheibe. Er hebt den sportlichen Aspekt hervor; aber auch um Geselligkeit geht es. Während einige der gut 40 Schützen zum Abschluss der Kleinkaliber-Freiluftsaison in den Schießständen auf die 50 Meter entfernten Zielscheiben schießen, bestellen die älteren Semester Kuchen und Sahnetorte.

Beim Leistungsschießen wie bei Kreis- oder Landesmeisterschaften ist Alkohol ein No-Go, heute geht die erste Runde Bier auf den König – ein kostspieliges Unterfangen? In Rotenburg wird der König am Anfang seiner einjährigen Amtszeit mit einem großzügigen Umschlag ausgestattet, „damit jeder König werden kann, nicht nur bestimmte Berufsgruppen“, betont Hoffmann. Die Frage, ob die Summe drei- oder vierstellig sei, beantwortet er mit einem verschmitzten: „Ja.“

Siegerehrung Den besten Schuss im Wettbewerb um die Ehrenscheibe gab Torsten Pfeiffer ab. Gewinner des Jugend-Wanderpokals war Milo Bremer. Über das beste Ergebnis auf der Sachpreisscheibe konnte sich Marko Lill freuen, gefolgt von Michael Schröder und Heike Bade-Wegner. Beim Wettbewerb um die „Partner-Scheibe“, sicherten sich Alexa und Marko Lill den ersten Platz vor Kristin und Nils Hoffmann. Bester Schütze beim Seniorenwettbewerb wurde Hartmut Henning. Die Sieger freuten sich am Ende jeweils über Verzehrgutscheine vom Restaurant Am Ahe Wald. hey

Lieber ist ihm die Frage nach seinen Ansteckern und Orden – fast jeder der Schützen hat ganz schön „Lametta“ vor der Brust, wie es im Fachjargon heißt. Bei Jan Tangermann reicht es für zwei Westen, „eigentlich sogar drei“. Er ist 2017 aus Eitzendorf bei Hoya hergezogen. Auch wenn Kommandeur Bruns betont, dass der Verein auch Externen offen steht: Die meisten, die nicht durch Geburt hier sind, sind Zugezogene, die früher schon woanders mit dem Schützenwesen in Berührung gekommen sind und die Spielregeln kennen. „Anstand, Ordnung, Disziplin – hier spielt sich ein anderes Leben ab als auf der Straße“, betont Bruns.

Er erteilt noch die Alt-Hannoverschen Kommandos. Traditionen werden hochgehalten, Ränge wie „Gefreiter“ oder „Feldwebel“ sind ans Militär angelehnt. In anderen Bereichen passt man sich an, getreu dem Motto des Schützenkorps: „Mit Tradition und Blick in die Zukunft“. So hat in den Schießständen digitale Technik Einzug gehalten: „Man muss den jüngeren Mitgliedern etwas bieten“, so Bruns. Der Sonntags-Ummarsch beim Schützenfest wurde gestrichen, die Strecken sind wesentlich kürzer: „Sechs, sieben Kilometer, das schafft der Spielmannszug nicht mehr“, weiß Bade-Wegner. Der Schützenkönig wird nicht mehr in aller Frühe abgeholt, sondern um 9.30 Uhr, und – ein weiteres Novum – nicht mehr zwangsläufig zuhause: „Das ist in Mietwohnungen nicht zumutbar, und nicht jeder hat den Platz“, erläutert Hoffmann. Dennoch wolle die Entscheidung, auf die Königsscheibe zu schießen, gut überlegt und mit der Familie abgesprochen sein. Ein Rücktritt vom Amt ist keine Option. Zehn bis 15 Termine, vor allem der Besuch von Schützenfesten befreundeter Vereine, stehen für Hoffmann auf dem Zettel. „Da muss die Familie schon mitziehen.“ Das Erscheinen mit der Partnerin ist erwünscht, die inzwischen 18-jährige Tochter holt die Eltern mitunter mit dem Auto ab.

Neben dem Abschießen sind vor allem das Anschießen und Schützenfest Höhepunkte im Vereinsjahr. Letzteres „leider in Konkurrenz zu Ferdinands Feld“, so Bruns. Besonders das Kinderfest werde gut angenommen; es sorgt für Nachwuchs in den eigenen Reihen. Gerade steht Junior Milo an, um sein Startgeld zu entrichten. Der 13-Jährige schießt auf Sachpreise. Früher Mettwurst und Aal, heute Verzehrgutscheine. Was für ihn ausschlaggebend ist – Sport oder Geselligkeit? „Es macht einfach Spaß.“