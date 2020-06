Wittorf – Wenn man nicht zum Schützenfest gehen kann, kommt das Schützenfest eben nach Hause: „Schützenfest to Huus!“, mit diesem Motto überraschte der Vorstand des Wittorfer Schützenvereins unter der Leitung von Volker Kettenburg seine Mitglieder und überbrachte ihnen „Care-Pakete“ für die Fete daheim.

„Natürlich kann es nicht das Gleiche sein. Das echte Schützenfest gibt es nur einmal im Jahr, an zwei Tagen in unserem wunderschönen Schützenholz. Die Atmosphäre, die Gespräche, das Feiern kann es nur live geben“, so Kettenburg. Doch als kleine Überraschung und „Trostpflaster“ zu Corona-Zeiten kam die Geste bestens an. Das Paket enthielt nette Kleinigkeiten, wie ein Getränk, ein Gebäck der Bäckerei Tamke, ein Werbegeschenk der Concordia-Versicherung, ein Schokoherz sowie eine Grußkarte mit der Gruppenaufnahme aller Schützen aus dem Vorjahr, dem Jubiläumsjahr 2019. „Der Gedanke, einfach nur abzusagen, war uns zu langweilig. Daher haben wir uns überlegt, zumindest gedanklich zu feiern und dazu sollen diese Pakete beitragen“, informiert der im Januar frisch gewählte Vorsitzende. Also zog der Vorstand die Uniformen an und verteilte gut gelaunt mit sechs Teams à zwei Personen insgesamt 150 Tüten im Ort. „Die auswärtigen Mitglieder bekommen ihr Päckchen mit der Post“, verspricht Kassenwartin Gerit Tamke-Heinrich.

Als erste erhielt Schützenkönigin Johanna Bargfrede ihr Präsent. Die 20-Jährige hat übrigens gleich drei Titel inne: Zum einen war sie mit 19 Jahren die jüngste Schützenkönigin des Ortes, zusätzlich Jubiläumskönigin und nun die mit der längsten Amtszeit. Denn wegen der Pandemie wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt einen Nachfolger für die angehende Physiotherapeutin geben. „Sicherlich, ich habe mir meine Amtszeit und das Schützenfest anders vorgestellt, aber es lässt sich nicht ändern und das Fest wird garantiert nachgeholt“, versicherte sie bei der Übergabe. „Auf alle Fälle ist das Präsent eine tolle Idee, die zeigt, dass die Mitglieder nicht vergessen sind und hoffentlich im nächsten Jahr wieder live dabei sind. Es lohnt sich auf jeden Fall darauf zu warten, da bin ich mir sicher.“

Auf der Grußkarte sind übrigens die Mitglieder eingeladen, die Uniform anzuziehen, passende Musik abzuspielen, in Gedanken und Erinnerungen an vergangene Feste zu schwelgen und sich aufs nächste Jahr zu freuen. „Wer möchte, kann gerne ein Foto oder Video davon machen und es uns direkt oder per E-Mail an post@sv-wittorf.de schicken. Wir machen daraus ein Video für unsere Homepage, Facebook und Youtube und/oder eine Fotocollage für das Schützenholz“, verspricht der Vorstand, der sich besonders bei den Sponsoren für die Unterstützung bei den Care-Paketen bedankt. aki