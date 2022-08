Schüler haben Vorrang: In Scheeßel konzentriert man sich bei der Barrierefreiheit auf Großprojekte

Von: Judith Tausendfreund

Der bisherige Busbahnhof ist von Gittern gekennzeichnet, die wohl die Schüler leiten sollen. © Tausendfreun

In der Gemeinde Scheeßel konzentriert man sich auf einige Großprojekte, um dort die Barrierefreiheit umzusetzen - andere Haltestellen bleiben einfach erst mal so, wie sie eben sind.

Scheeßel – Uwe Gundlach ist seit diesem Jahr der neue Bauamtsleiter im Scheeßeler Rathaus, Pedro Müller, sein Kollege, ist für den Fachdienst Straßen und Grün, Tiefbauverwaltung und Straßenunterhaltung zuständig. Beide haben sie den technischen Ablauf in Sachen barrierefreie Haltestellen zu verantworten und insgesamt 53 Bushaltestellen zu betreuen. Im Grunde sind es 106, da immer nur die eine Seite der Haltestellen gezählt wird. „Wir stehen bei diesem Thema immer auch mit dem Landkreis in Kontakt und tauschen uns aus“, berichtet Müller. Mit Blick auf die gewollte Barrierefreiheit konzentriert sich die Gemeinde vor allem auf die Haltestellen, die von möglichst vielen Bürgern genutzt werden. Das hat durchaus auch pragmatische Gründe: „Bei der großen Anzahl der Bushaltestellen sind auch viele dabei, die eher einsam auf einer grünen Wiese stehen“, sagt Müller. Gerade im ländlichen Bereich seien großflächig Einstiegsmöglichkeiten verteilt. An diesen steigen aber eben jeweils nur einige wenige Fahrgäste ein.

Wer an den Haltestellen barrierefrei einsteigen will, muss auch erstmal barrierefrei bis dort hinkommen.

„Und wer dort barrierefrei einsteigen will, muss auch erstmal barrierefrei bis dort hinkommen“, schildert Uwe Gundlach eine weitere Überlegung, die durchaus Sinn macht. Je ländlicher das Umfeld, desto weniger sei dies eine Selbstverständlichkeit. Und ganz grundsätzlich, auch das formuliert der Fachbereichsleiter Bau und Planung als wichtigen Punkt, müsse die Gemeinde bei den zahlreichen Haltestellen immer auch eine Kosten- und Nutzenabwägung bei allen einzelnen Maßnahmen durchführen.

Das bedeutet ganz konkret: Wenn der Umbau einer Haltestelle sehr viel Geld beansprucht, die Barrierefreiheit aber gar nicht genutzt werden kann, da man eben schon nicht barrierefrei dorthin gelangt, ist der Nutzen eingeschränkt. Ebenfalls beinhaltet die Abwägung immer auch den Blick auf die Frage: Wie viele Menschen machen von dieser oder jener Haltestelle Gebrauch?

Busbahnhof im Fokus

Zwei Haltestellen wurden in der Gemeinde Scheeßel bereits umgestaltet – eine davon befindet sich an der Grundschule. Die Schulen generell hat die Verwaltung auch weiterhin im Blick, um das Thema anzugehen. Denn dort steht zumindest fest, dass sehr viele Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs aus- und einsteigen – nämlich die zahlreichen Schüler, die aus den umliegenden Ortschaften angefahren werden. Daher soll nun als anstehendes Großprojekt der Busbahnhof am Vareler Weg umgestaltet werden. Durch die angestrebte bauliche Veränderung soll Fußgängern wie Radfahrern möglichst hohe Sicherheit geboten werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde schon Ende Mai gestellt, die Gelder, die so akquiriert werden konnten, decken allerdings nicht alle Kosten ab, die durch die Maßnahme anfallen. „Die gesamte Fläche soll umgebaut werden, das ist kostenaufwendig“, weiß Gundlach. Noch ist die Fläche u-förmig ausgerichtet – das soll sich ändern, entstehen wird ein zentraler Busbahnhof, der Arbeitstitel lautet dann auch „ZOB“.

Eine klassische Bushaltestelle in der Gemeinde Scheeßel – grün und mit Wappen. © Warnecke, Lars

Wenn das Projekt abgeschlossen ist, können die Schüler der Eichenschule und der Beekeschule (beide haben sie insgesamt mehr als 1 500 Schüler) barrierefrei ein- und aussteigen. Und das Busaufkommen vor Ort ist tatsächlich hoch: Sechs Busse aus ganz unterschiedlichen Regionen kommen hier an und fahren hier ab. Bislang lag die Zuständigkeit für das Thema im Fachbereich Schulen im Rathaus, die Schulwegsicherheit ist jedoch Thema auch für das Bauamt. So tauschen sich die verschiedenen Beteiligten aus, um das Ganze zu realisieren. Auch mit den Lehrern stehen die Verwaltungsmitarbeiter im engen Austausch – etwa um zu klären, wann es zu Stoßzeiten kommt.

Im Haushalt der Gemeinde sind für den barrierefreien Umbau 1,5 Millionen Euro eingestellt worden, möglicherweise wird es aber noch zu Preissteigerungen kommen. Geplant ist die Ausführung für das kommende Jahr, „wir haben die Sommerferien 2023 als Ziel“, formuliert Pedro Müller einen Wunschtermin für die Fertigstellung. Eine Barrierefreiheit an allen Haltestellen sofort umsetzen, das sei seinen Worten nach bei 53 Stopps indes nicht möglich. Schon deren Erhaltung in den zehn Dörfern, die zu Scheeßel gehören, koste einiges.

Bislang jedenfalls sind die Haltestellen noch recht individuell gestaltet: mal sind es Holzverschläge, mal schon die Haltestellen mit den Stahlrahmen, ausgeschmückt mit Scheiben, auf denen das Wappen von Scheeßel zu sehen ist. Bis diese alle nach den Richtlinien umgestaltet worden sind, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern.