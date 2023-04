Schottergärten: Rotenburg setzt auf Aufklärungsarbeit

+ © Schultz Im Schottergarten dominiert der Stein als zentrales Gestaltungselement. Da hilft auch die vereinzelt platzierte Pflanze nicht: Für Bienen & Co. gibt es da nichts zu holen. © Schultz

Am Schottergarten scheiden sich die Geister. Klar ist: Nach Niedersächsischer Bauordnung ist er unzulässig, das Oberverwaltungsgericht hat das kürzlich unterstrichen. Stadt und Landkreis Rotenburg wollen bei Gartenbesitzern auf Aufklärung setzen, Kontrollen und Anordnungen sind letzte Mittel.

Rotenburg – Sie machen einen ordentlichen Eindruck und erfordern nur wenig Arbeit, sagen die einen. Sie sind eine Katastrophe für das Stadtklima, lebensfeindlich für Insekten, fantasielos, öde und grau, sagen die anderen. An Schottergärten scheiden sich die Geister. Worauf sich beide Seiten einigen können, denn das ist Fakt: Schottergärten sind in Niedersachsen nicht erlaubt. Und aufgrund aktueller Rechtssprechung sieht sich auch die Stadt Rotenburg gestärkt in dem Vorhaben, etwas gegen die Steinwüsten zu unternehmen.

Wir versuchen, die Menschen mitzunehmen, und vom Hintergrund zu überzeugen.

„Wir versuchen die Menschen mitzunehmen“, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann. Auch er kennt die geteilte Stimmungslage unter Rotenburgern: Die eine Seite, die Schottergärten in ihrer Masse als Umweltkatastrophen sieht, und die andere, die sich fragt, wie weit der Staat sich in die Gestaltung des häuslichen Umfelds seiner Bürger einmischen möchte.

Für Oestmann ist die Sache eindeutig: „Die Rechtslage ist klar“. Die Niedersächsische Bauordnung regelt seit 2012: „Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind.“ Abseits von Wegen und dem zulässigen Grad der Versiegelung, im Beamtendeutsch die Grundflächenzahl, muss also etwas wachsen können. Das hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht vor wenigen Wochen noch einmal mit einer Entscheidung bekräftigt.

Eigentümer eines Einfamilienhauses waren rechtlich dagegen vorgegangen, dass ihre Bauaufsichtsbehörde, die Stadt Diepholz, die Beseitigung von Kies aus zwei insgesamt etwa 50 Quadratmeter großen Beeten angeordnet hatte. Das Verwaltungsgericht billigte das Vorgehen der Stadt, das Oberverwaltungsgericht ließ die Berufung gegen das Urteil nicht zu.

Zahlreiche Kommunen sehen sich daher in ihrer Rechtsauffassung gestärkt. Die Städte Verden und Achim etwa gehen nun gegen die übermäßige Versiegelung von Baugrundstücken mit Schottergärten entsprechend vor. Die Stadt Rotenburg, deren Bauaufsichtsbehörde der Landkreis Rotenburg ist, sieht sich rechtlich gesehen ebenfalls im Aufwind – allerdings will sie mit Fingerspitzengefühl vor- und mit gutem Beispiel vorangehen. „Unser Ziel ist, mehr Grün in die Stadt zu bringen“, sagt der Bürgermeister. Nicht zuletzt diene auch der Umweltpreis, von dem unter anderem Gestalter ökologisch wertvoller Gärten profitieren können, als positive Verstärkung.

Was Schottergärten im Speziellen angeht, will Rotenburg auf eine „Aufklärungsoffensive“ setzen, sagt Oestmann: „Wir versuchen, die Menschen mitzunehmen, und vom Hintergrund zu überzeugen.“ Konkret heißt das, dass die Stadt schon bei der Beratung zu privaten Bauvorhaben vermittelt, wie ökologisch wertvoll Grünflächen auf dem eigenen Grundstück sind. Auch Aufklärungsschreiben und Flyer gehören zu dieser Offensive – dabei handle es sich bislang aber noch um Ideen, nicht mehr. Verstärkte Kontrollen, wie sie beispielsweise die Stadt Achim plant, sieht man im Rathaus als letztes Mittel – eben, „wenn die Überzeugungsarbeit einfach nicht fruchtet“, sagt Oestmann. Dann sehe man sich genötigt, den Landkreis einzuschalten, dem als Bauaufsichtsbehörde weitere Wege offenstehen.

Der kann zum Beispiel die Anordnung treffen, dass der Grundstückseigentümer einen Zustand herstellt, wie er in der Niedersächsischen Bauordnung vorgegeben ist. Heißt: Grünfläche, wo keine andere zulässige Nutzung erforderlich ist. „Der Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts hat die bisherige Rechtsauffassung des Landkreises dahingehend bestätigt“, teilt Christine Huchzermeier auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Einzelne Fälle von Anordnungen habe es in der Vergangenheit schon gegeben. Die Pressesprecherin macht deutlich, dass auch die Kreisverwaltung eher auf Information setzt und systematische Kontrolle derzeit nicht auf der Agenda steht.

Denn: „Die Erfahrung zeigt, dass viele Eigentümerinnen und Eigentümer diese Verpflichtung oft einfach nicht kennen.“ So erhielten Bauherren im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens einen Hinweis auf das Grünflächengebot. Darüber hinaus gibt der Landkreis die Broschüre „Vorgärten im Landkreis Rotenburg – lebendig, bunt und pflegeleicht“ heraus, um „für die ökologisch ausgerichtete Gestaltung der Freiflächen zu sensibilisieren“.

Selbsthilfe für Besitzer von Schottergärten Als Schottergarten gilt die Gestaltung einer Fläche, die überwiegend mit Material wie Steinen, Kies oder Splitt geschieht. Schottergärten sind allerdings nicht zu verwechseln mit legitimen Formen der Gartengestaltung wie Steingärten: Wichtig ist dabei das Verhältnis von Pflanzen und Steinen, erklärt BUND-Vorsitzender Manfred Radtke. Wenn die Bepflanzung bei der Gestaltung deutlich im Vordergrund steht, könne man eben nicht von einem Schottergarten ausgehen. Allerdings gelten vereinzelt platzierte Pflanzen eher als schlechtes Alibi für eine ökologisch sinnvolle Gartengestaltung. Wie Gartenbesitzer aus einer Schotterfläche einen gesunden Garten herstellen können, erfahren Interessierte in einem Leitfaden des BUND. Dieser ist zu finden auf der Internetseite rotenburg.bund.net. Die Broschüre des Landkreises finden Gartenfreunde unter www.lk-row.de..

Stellt die Behörde einen Schottergarten fest, lotet sie die Möglichkeiten aus. Doch bevor eine Anordnung infrage kommt, sucht sie zunächst das Gespräch mit dem Besitzer. Ähnlich geht die Stadt vor, wenn zuständige Behördenmitarbeiter auf Schottergärten stoßen oder ihr Fälle zugetragen werden.

Manfred Radtke, Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe Rotenburg, sieht die Ansätze von Stadt- und Kreisverwaltung skeptisch. „Netter Versuch“, sagt er, „aber wer sich einmal für einen Schottergarten entschieden hat, bei dem wird man in der Regel mit Überzeugungsarbeit nicht weiterkommen.“

Der BUND-Vorsitzende sieht nicht nur die ästhetischen Probleme der Schottergärten: „Wir leiden im Sommer teils unter 40 Grad im Schatten. Jede Schotterfläche heizt zusätzlich auf“, erklärt er die Auswirkungen aufs Stadtklima. Radtke beklagt, dass seit des Beschlusses des Landtags von 2012 zur Niedersächsischen Bauordnung Jahre ungenutzt ins Land gezogen sind: „Da hätte der Landkreis aus meiner Sicht viel früher aktiv werden müssen.“