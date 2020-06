Schön, aber nicht dringend

Rotenburg – Nachdem die FDP und auch die Wähler-Initiative Rotenburg (WIR) in die Offensive gegangen waren, hat sich jetzt auch die CDU auf Anfrage unserer Zeitung zu den Planungen für einen neuen Radweg zwischen Brockel und Rotenburg auf der ehemaligen Bahntrasse geäußert. Die CDU bildet mit der FDP und der WIR die Mehrheitsgruppe im Rotenburger Stadtrat – und sie ist sich inhaltlich einig. „Nice to have – schön zu haben“, so fasst Gruppensprecher Tilman Purrucker den Standpunkt zusammen. „Nice to have“ – aber zu diesem Zeitpunkt nicht umsetzbar, sagt Purrucker. Das erforderliche Geld sei ein Grund, der dagegen spricht. „Die Idee ist okay, aber finanziell passt das nicht rein.“ Ähnlich hatten sich zuvor auch schon die FDP und die WIR geäußert – und zwar unabhängig von der in Aussicht gestellten Förderung in Höhe von 75 Prozent, um die sich der Botheler Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle kümmert.

Klaus Rinck (CDU) bringt einen aus Sicht der Mehrheitsgruppe ganz wichtigen Punkt ins Spiel: „Es wird immer so getan, als sei das Thema schon abschließend behandelt worden. Das ist aber nicht der Fall.“ Dennoch wird die Gruppe zunächst keinen Antrag formulieren, um ihn auf die politische Tagesordnung zu setzen. „Das passiert doch spätestens, wenn es um den Haushalt geht“, sagt Rinck. Eigentlich sei die Verwaltung aufgerufen, für einen Beschluss in dieser Sache zu sorgen. So lange man davon ausgehen dürfe, dass nur die Planungen für einen solchen Radweg laufen, warte man also ab. Darüber hinaus weisen Purrucker, Rinck sowie Frank Peters (FDP) und Jens Kohlmeyer (WIR) in einem Gespräch mit unserer Redaktion noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass es eine gute Verbindung zwischen Brockel und Rotenburg gebe. Von einer Not könne also nicht die Rede sein.

Ein weiterer Knackpunkt: Am Bahnhof in Rotenburg gebe es nicht nur zu wenige Parkmöglichkeiten für die Autofahrer, sondern auch zu wenige sichere Abstellmöglichkeiten für Radfahrer. Auf die Einsetzung eines externen Gutachters mit Blick auf ein Parkhaus warte man nach wie vor – „unverständlich“, so Rinck. Eine Liste mit Dingen in Rotenburg, die dringend erledigt werden müssten, gebe es zudem jetzt schon. Purrucker: „Wir haben viele Baustellen.“

Man erwähnt in diesem Gespräch nicht nur den Zustand einiger vorhandener Radwege, sondern auch die jetzt noch fälligen Brandschutzmaßnahmen, die in der IGS (Standort in der Ahe) fällig und mit 200 000 Euro veranschlagt werden. men