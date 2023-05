Neue Schließzeiten: Ärger über Kita-Satzung

Von: Tom Gath

Teilen

Stefan Klingbeil (Linke) kritisiert den Ratsbeschluss zu Regenerationstagen als arbeitnehmerfeindlich. Die Stadtverwaltung sieht das anders, sie habe noch keine Kritik erreicht. © Gath

Kita-Mitarbeiter haben seit 2022 Anspruch auf zwei Regenerationstage. In Rotenburg hat der Stadtrat dafür neue Schließzeiten festgelegt. Diese Entscheidung sei ohne Beteiligung der Angestellten getroffen worden und tarifrechtlich nicht zulässig, sagt Ratsherr Stefan Klingbeil.

Rotenburg – Bundesweit suchen Kommunen händeringend nach Kita-Personal. Auch in Rotenburg wird aktuell diskutiert, wie man den Beruf attraktiver gestalten kann. Im vergangenen Dezember soll der Rotenburger Stadtrat aber eine arbeitnehmerfeindliche Entscheidung getroffen haben. Das behauptet zumindest der Ratsherr Stefan Klingbeil (Linke).

Die damals beschlossene und seit Januar geltende Kita-Satzung legt zwei zusätzliche Schließtage fest, an denen die Angestellten zwei Regenerationstage in Anspruch nehmen müssen. Seit 2022 haben Erzieher und Sozialarbeiter, die in kommunalen Einrichtungen arbeiten, einen Anspruch auf zwei zusätzliche freie Tage. Laut Tarifvertrag können diese Regenerationstage individuell von den Beschäftigten beim Arbeitgeber beantragt werden, um die erhebliche Arbeitsbelastung ein Stück weit abzufedern.

Diese individuelle Planung ist in Rotenburg jedoch nicht möglich. Der Stadtrat hat mit 29 Ja-Stimmen und einer Enthaltung den Vorschlag angenommen, die Regenerationstage verpflichtend auf den Tag nach Pfingstmontag sowie den Tag vor oder nach dem Tag der Deutschen Einheit zu legen.

Erzieher wurden nicht gefragt

„Ich habe mich enthalten, weil es mir komisch vorkam. Ganz durchdrungen habe ich das Thema damals im Gegensatz zu heute aber noch nicht, die Entscheidung wurde schnell durchgewunken“, schildert Klingbeil die Ratssitzung im Dezember. Mittlerweile ist er sich aber sicher: „Wir haben gegen die individuellen Interessen der Erzieherinnen gehandelt, die vorher gar nicht gefragt wurden. Als Linker blutet mir da das Herz.“

Das ist für mich ein Flötengehen der Mitbestimmung.

Andrea Zimmermann (Name von der Redaktion geändert) arbeitet in einer städtischen Krippe und bestätigt die mangelnde Beteiligung: „Die Regelung ist uns von der Leitung zum Jahreswechsel einfach vorgelegt worden, das ist für mich ein Flötengehen der Mitbestimmung.“ Zimmermann sagt aber auch, dass die Satzungsänderung im Kollegium nicht für großen Unmut gesorgt habe. Kita-Mitarbeiter seien es schließlich gewohnt, einen Großteil ihrer freien Tage an festgelegten Schließzeiten nehmen zu müssen. Zudem seien Erzieher – wie viele Beschäftigte in sozialen Berufen – generell wenig hinter den eigenen Rechten her.

Verwaltung hat mit Personalrat und Kita-Leitungen gesprochen

Die zuständige Amtsleiterin Sandra König begründet die Satzungsänderung mit dem Fachkräftemangel. Individuelle freie Tage könnten bei der angespannten Personalsituation zu spontanen Schließungen führen. Durch die Festlegung auf bestimmte Tage könnten sich alle Beteiligten darauf einstellen. „Mit dieser kontrollierbaren Vorgehensweise haben wir die optimale Lösung gefunden“, sagt König.

Bei uns kam keine Kritik an dem Vorgehen an.

Die Verwaltung habe sich zudem eng mit dem Personalrat, eine Art Betriebsrat für Beschäftigte der Stadt, und den Kita-Leitungen abgestimmt. „Die Leitungen haben die Aufgabe, die Diskussion in ihre Teams zu tragen. Bei uns kam keine Kritik an dem Vorgehen an“, so König weiter. Sie könne zwar nicht ausschließen, dass einzelne Mitarbeiter sich nicht gehört fühlen. Die Einbindung aller Angestellten in jede Entscheidung sei aber organisatorisch nicht möglich.

Gewerkschafts-Juristin hält die Satzung für unwirksam

Fernab von der Frage nach der Mitbestimmung von Kita-Beschäftigten zweifelt Klingbeil auch die tarifrechtliche Zulässigkeit an. Eine Juristin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat ihm bestätigt, dass der Tarifvertrag derartige Vereinbarungen nicht gestattet und die Satzung somit unwirksam sein dürfte. König hingegen betont, dass das Personalamt der Stadt Rotenburg keine rechtlichen Bedenken bei dem Beschluss hatte und viele andere Kommunen sich für ein ähnliches Vorgehen entschieden haben.

Sie räumt aber ein, dass das Zeitfenster zur Umsetzung der neuen Regelung recht klein war. Sollte die Satzung erneut zur Debatte stehen, ist Klingbeils Forderung klar: „Ich würde mir wünschen, dass wir die Entscheidung sofort rückgängig machen.“ Auch Zimmermann betont, dass eine individuelle Planung der freien Tage für die Beschäftigten deutlich attraktiver sei. Ob das bei der akuten Personalsituation realistisch umsetzbar ist oder zu unzumutbaren Planungsunsicherheiten führen würde, ist letztlich eine Entscheidung des Stadtrats – oder bei einer möglichen Klage: des Verwaltungsgerichts.