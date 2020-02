Zwischen Oper und Oratorium

Scheeßel – „Reich mir die Hand, mein Leben“: Mit diesem Programm entführte der Chor „Via Antiqua“ rund 100 Zuschauer am Sonntagabend in die Welt der Opern und Oratorien. Warum der Weg die Ottersberger ausgerechnet in die Scheeßeler St.-Lucas-Kirche führte? Nun, als Lehrer der Eichenschule beschritt Chorleiter Martin Crome quasi einen „alten Weg“, nämlich seinen täglichen Schulweg.

Nicht verwunderlich, dass als Opener auch der große Chor der Eichenschule drei Lieder zum Besten gab, neben dem Gospel „Never surrender“, „gerade in diesen Zeiten aktueller denn je“, so Crome, und Bill Withers‘ „Lean on me“ auch Elgars „Ave verum“. Ein Stück, das einige der Schüler vergangenes Jahr beim Mammutprojekt „Singing!“ in der Hamburger Elfi angestimmt hatten.

Danach: Wechsel der Akteure, nur Schulleiter Christian Birnbaum darf gleich vorn bleiben. Nun wird musikalisch geliebt, gebetet und gestorben, gern und vorwiegend in Moll. Zuerst in Oratorien, der legitimen „christlichen Variante“ weltlicher Opern, aber auch in den folgenden weltlichen Stücken. Der rote Faden: Fast alle sind eigentlich Arien, zu hören aber als Bearbeitung zum Chorsatz. „So kommen wir auch einmal in den Genuss, diese großartigen Stücke zu singen“, erklärt Crome die Auswahl. Recht so, werden Mendelsohns „Oh rest in the Lord“ oder Händels „Art thou troubled“ auch in der Bearbeitung zum Ohrenschmaus.

Zwischendurch zieht Chormitglied Uta Janßen-Vogt alle Register. Oder zumindest die, die die Kantorin in Fischerhude für Mozarts Ouvertüre in c-Moll und das Allegro aus der Sonate g-Moll von Philipp Emanuel Bach braucht. Wer sich Freudigeres in Dur erhoffte, muss bis zum letzten Drittel warten, wird dann jedoch fürstlich belohnt.

Eine hübsche Idee, die versöhnliche Arie „Reich mir die Hand, mein Leben“ aus Don Giovanni auch optisch zwischen Männern und Frauen in Szene zu setzen. Das befeuert sichtlich auch die Akteure. Sie enden mit zwei Antipoden, wie Crome in einer seiner charmanten Einleitungen ankündigt: Auf Wagners „Holden Abendstern“ folgt ein Kurt Weill, der so ganz aus dem programmatischen Rahmen fällt: Mutig, aber es kommt an.

Entsprechend begeistert fallen die Zuschauerreaktionen aus: „Was fürs Herz, da nimmt man was mit nach Hause“, meint Musiklehrerin und Chorsängerin Anke Dunker. Henrik Pröhl, ebenfalls Musikkenner, meint: „Ich wusste gar nicht, dass die in Ottersberg einen so feinen Chor haben.“, und Hannelore Koch aus Scheeßel lobt: „Ich schätze disziplinierte Chöre so wie diesen eben – insbesondere angesichts des Kontrasts am Ende!“ In der Tat – Cromes unverkennbare Handschrift bei der Leitung beider Chöre besticht auch an diesem Abend mit Präzision, der Anleitung zu feiner Dynamik und der Arbeit an einem uniformen Klangkörper, dem er das Optimum entlockt.

Am besten klingt das, wenn die jugendlichen Stimmen des gut 40-köpfigen Eichenschulchors und die reiferen Stimmen der 14 Ottersberger sich vereinigen, wie bei „Lascia ch‘io pianga“ aus Händels „Xerxes“. Das ertönt als Zugabe noch einmal als „Sing Along“ gemeinsam mit dem Publikum, das seine Sache erstaunlich gut macht. Und mittendrin Crome, der so einen Chor von veritabler Größe anleitet, ganz in seinem Element – ein Bild, das man gern mit nach Hause nimmt. hey