Zwischen Hoffen und Bangen

Wie die Corona-Krise Wirtin Margitta Meyer vom Scheeßeler Hof trifft

+ Die Tür zum Scheeßeler Hof bleibt zu. Margitta Meyer hofft, dass der Betrieb aber ganz schnell wieder fortgesetzt werden kann. Foto: Warnecke

Scheeßel – Margitta Meyer sitzt in ihrer Gaststube am Tresen. Sie schenkt einen Sekt ein. „Trinken wir auf den Untergang!“, sagt sie und hebt das Glas. Ihren Humor hat die Gastronomin noch nicht verloren. Normalerweise würden gleich die ersten Gäste kommen. Doch heute, und wohl noch eine ganze Weile lang, bleibt ihr Lokal, der Scheeßeler Hof, geschlossen. Nicht urlaubsbedingt, wie man früher hätte annehmen können. Diese Zeiten sind vorerst vorbei. Nein: Die Corona-Krise hat, wie die gesamte Gastrobranche, auch ihr Lokal fest im Griff. Viele Betriebe haben wenigstens noch tagsüber geöffnet. Bis 18 Uhr, danach ist Schluss. Für Meyer ist dies aber keine Option. Das von ihr geführte Traditionsgasthaus mit Saalbetrieb, vor nicht ganz zwei Jahren nach aufwendiger Sanierung erst wiederöffnet, macht die Tür eh erst am frühen Abend auf. Doch heute, an diesem Mittwoch, an dem es gespenstisch leer auf den Straßen des Beeke-Ortes ist, nicht. Der Scheeßeler Hof, bekannt und beliebt für seine gutbürgerliche Küche, bleibt bis auf Weiteres geschlossen.