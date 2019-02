Zwischen Einhorn und Trecker

Scheeßel - Einhorn, Trecker oder doch lieber Schmetterling als Motiv auf dem Schulranzen? Dies war die Frage, die sich am Freitagnachmittag insgeheim wohl die meisten der kleinen Besucher der Einschulungsmesse in der Aula der Grundschule stellten. Für Helge und Bernd Kolkmann, Fachleute in Sachen Schulranzen und mit mehr als 30 Modellen vor Ort, zählt eher die Passform - „und die ist so individuell wie die Vorlieben“, weiß Helge Kolkmann. Allgemein gehe der Trend wieder zu gedeckteren Farben, hat er festgestellt, „die werden auch nicht so leicht schmutzig“.

Anneke Schaper, mit Sohn Noah unterwegs, staunte: „Toll, wie viele Modelle man hier ausprobieren kann - das geht im Internet nicht!“ Ebenfalls begeistert war sie von der Präsenz der örtlichen Sportvereine: „Man hat ja nicht unbedingt den Überblick, was es alles so gibt!“ So sagte der fünfjährige Emil, nachdem er sich schweren Herzens für ein Polizeiauto-Ranzen entschieden hatte, seinem Trainer Hallo. Jörg Mußmann, der die Jüngsten im Rot-Weiß Scheeßel, also die Jahrgänge 2012/2013 trainiert, präsentiert hier seinen Verein. Auch der SV Jeersdorf stellt sich vor, und das Interesse am Sportangebot ist groß, vor allem an den Tanzgruppen.

Etwas weniger Zulauf hat nebenan der Förderverein der Hetzweger Grundschule, doch das sah man gelassen: „Die Eltern kommen nach dem ersten Elternabend“, so die Erfahrung. Größer war der Andrang bei der AOK - hier lockte vor allem das Glücksrad, an dem es als Hauptpreis immerhin einen Schulranzen zu gewinnen gab. Vertreter Ingmar Bassen, seit den Anfangstagen der Messe dabei, schätzt die familiäre Atmosphäre: „Man kennt sich, die Stimmung ist entspannt.“ Das sehen auch die Pfadfinder so. Während draußen vor der Tür die Zuckerwattemaschine läuft, schwingt Yvonne Jaklin, Stammesführerin der Weißen Rose, den Brennpeter. Während die Kinder Ketten auffädeln, personalisiert sie Buntstifte. Auch für den Stamm ist es wichtig, auf der Messe Präsenz zu zeigen: „Obwohl wir schon vor fünf Jahren von Lauenbrück hierher gekommen sind, sind immer noch viele erstaunt, dass es in Scheeßel eine Pfadfindergruppe gibt!“

Marc Ostrowski vom Team der Organisatoren gab sich zufrieden: „Schon vor 15 Uhr haben die ersten vor der Tür gewartet.“ Seitdem sei der Strom der Besucher an den Ständen konstant zwischen 30 und 50 gewesen - „gefühlt nicht ganz so viel wie letztes Mal, aber das war ja auch ein Rekordjahr!“

Sehtest, Probesitzen am Schreibtisch, Schätzstation der Apotheke oder das Aufwiegen eines Pakets Taschentücher mit Gewichten auf der alten Apothekerwaage - langweilig wurde den Kindern jedenfalls nicht, auch wenn sich die Erwachsenen zwischendurch in der Schulmensa bei Kaffee und Kuchen stärkten.

Am Stand des Vereins für Nachhaltige Ernährung und Umwelt (NEUER), einer Initiative von Landvolk und Landfrauen, wurde eifrig gemolken und Getreide gemahlen. Das Fazit eines kleinen Besuchers: „Schade, dass man nur einmal eingeschult werden kann!“ hey

