Zweisprachig hält besser

Die plattdeutsche Tradition soll auch in Westervesede schon am Ortsschild beginnen. Noch grüßt von den Tafeln aber nur die hochdeutsche Bezeichnung.

Westervesede – Eine Spielgemeinschaft im Herrenfußball – die haben Ostervesede und Westervesede schon. Der Karneval in Vees? Ein Gemeinschaftsprojekt, ist doch Ehrensache! Und auch sonst verbindet die beiden Nachbardörfer mehr, als nur das „Vesede“ im Namen. Wo früher gerne noch übereinander geschimpft worden war, herrscht heute längst eitel Sonnenschein. Den hätten sich die beiden Ortschaften auch Ende August für ihre 800-Jahr-Feier an der Mühle gewünscht. Nur ist diese ersatzlos gestrichen. Denn wie sich auch der Osterveseder Ortsrat schon öffentlich zu einer coronabedingten Absage bekannt hatte, sehen auch die Westerveseder keine Möglichkeit, den runden Geburtstag im angemessenen Rahmen zu begehen. „Es nützt ja nichts“, kürzte Westervesedes Ortsbürgermeister Ralf Jürges die Sache ab. Und so war das Thema am Mittwochabend im Ortsrat auch schnell abgehakt.

Mehr Aufmerksamkeit verdienten da schon in der gut besuchten, aber natürlich streng auf Hygiene und Abstand bedachten Sitzung im Schützenhaus die zweisprachigen Ortsschilder. Zurecht, wäre Westervesede doch nach Ostervesede beziehungsweise Ostervees erst das zweite Dorf in der Gemeinde, das sich zum Plattdeutschen an seinen Ortseinfahrten bekennen würde. „Unsere Nachbarn haben es vorgemacht, dem wollen wir gerne nachkommen“, sagte Jürges. Angebracht sei ein Austausch der gelben Tafeln, auf denen unter dem hochdeutschen Ortsnamen Westervesede dann in kleinerer Schrift das niederdeutsche Pendant Westervees zu lesen wäre, seinen Worten nach allemal, da auch in seiner Ortschaft noch viel und lebhaft Platt geschnackt werde. Allerdings müssten bis zur praktischen Umsetzung noch gewisse Wege gegangen werden.

Welche, darüber informierte im einzelnen Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU). „Da wird noch einiges an Arbeit auf die Ortschaft zukommen“, erklärte sie mit Blick das Bremer Institut für Niederdeutsche Sprache (INS). Das muss nämlich zunächst einmal prüfen, ob die niederdeutsche Namensgebung plausibel erscheint und die Schreibweise auf dem Schild auch für Außenstehende verständlich ist. Auch hätten die Westerveseder einen Antrag auf Bezuschussung an die Gemeinde zu stellen. „Die Hälfte der anfallenden Kosten, aber maximal 1 000 Euro, würde die Gemeinde dann tragen, wie es schon in Ostervesede der Fall war“, erläuterte die Verwaltungschefin das Prozedere. 50 Prozent seien aus Ortsratsmitteln zu bestreiten. Ein kostspieliges Unterfangen sei die Maßnahme aber nicht, sei die Gesamtsumme in Ostervees für Gemeinde und Ortsrat sogar noch unter der 1 000-Euro-Marke angesiedelt gewesen. Allerdings hätte das Dorf auch weniger beschilderte Orteinsfahrten. In Westervesede sind es summa summarum sieben.

Dass der Zusatz „Gemeinde Scheeßel“ für den plattdeutschen Namenszug gestrichen werden müsse, was dem Umstand geschuldet sei, dass Ortsschilder auch nur eine bestimmte Anzahl an Text enthalten dürften, damit könne sie leben, betonte Dittmer-Scheele. „Ich finde es jedenfalls toll und auch der Gemeinderat hat schon signalisiert, dass er jede Ortschaft, sollte aus ihr der Wunsch nach plattdeutschen Ortsschildern herauskommen, unterstützen will.“

Was an anderer Stelle, nämlich bei der Verwendung der Ortsratsmittel, die Frage aufwerfen sollte: Wofür wollen die Westerveseder den nunmehr überfälligen Zuschuss der Gemeinde für die geplatzte 800-Jahr-Feier verwenden? Ortsratsmitglied Silvia Huch hatte die zündende Idee: Warum das Geld als Investition nicht für die Ortstafeln umwidmen? Die Osterveseder wollten ihren Anteil schließlich auch für ein anderes Projekt, nämlich eine Skulptur mit Bezug zur Ortsgeschichte, einsetzen. Gesagt, getan. So einfach kann manchmal Kommunalpolitik sein. lw